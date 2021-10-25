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Кременчук, Коронавірус / Карантин

25 жовтня у Кременчуці від ускладнень COVID-19 померли три чоловіка та дві жінки

Сьогодні, 19:54 Переглядів: 685

 

У місті зареєстрували 139 випадків коронавірусної хвороби

25 жовтня в місті зареєстрували сто тридцять дев'ять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли сімдесят вісім жінок віком від 18 до 83 років, п'ятдесят сім чоловіків 21 до 82 років та чотири дитина віком від 9 до 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сто шістнадцять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, двадцять три – лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується двісті сімнадцять людей.

На жаль, п'ять пацієнтів померли: три чоловіка віком від 68 до 79 років та дві жінки 70 років і 84 роки.

За час пандемії у Кременчуці нараховують 11627 хворих, одужало 9617, померло 324.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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