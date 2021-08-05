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Кременчук, Воины света

У Кременчуці помер 40-річний учасник АТО Олексій Малько

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 1 577 Коментарів: 1

 

Попередньо поховання Малька Олексія планується 7 серпня

Вчора, 4 серпня, у віці 40 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Малька Олексія Івановича. Про це повідомляється на сторінці АТО. Соціальний супровід.

Олексій був мобілізований 12 травня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати та брат.

Попередньо поховання Малька Олексія планується 7 серпня. 

Редакція висловлює співчуття рідним та близьким.

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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці помер воины света
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Сьогодні, 12:49

R.I.P


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