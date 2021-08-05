Вночі рятувальники і поліцейські кілька годин шукали товаришів, які в цей час відпочивали на острові

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4 серпня о 23.14 рятувальники шукали товаришів на човні, які в цей час відпочивали на березі. Про це стало відомо з оперативного зведення мерії.

До диспетчерської зателефонувала жінка, яка розповіла, що о 22.00 на Дніпрі поблизу острова «Динька» зникли 34-річний та 39-річний чоловіки. До цього 5 друзів відпочивали на острові. Один з них повіз сусіда на човні до берега.

Повертаючись назад до місця відпочинку, в нього закінчилося пальне. Інший чоловік на надувному колі з пальним поплив до човна. Через деякий час вони зустрілися, було чути розмову, а потім зникли.

Чоловіків шукали поліцейські, патрульні, водні поліцейські та працівники КП «Аква-Сервіс». О 2.24 друзів знайшли поблизу острова, де вони відпочивали, доставлені до берега, медичної допомоги не потребують.