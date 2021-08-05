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Надзвичайні новини

Поліцейські вилучили у мешканця Кременчуцького району більше 6 кг канабісу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 474

 

Чоловіку світить до 8 років тюрми

Поліцейські вилучили у 52-річного мешканця Кременчуцького району більше 6 кілограмів канабісу та понад 250 рослин конопель.

 

Як повідомляє пресслужба поліції, речові  докази спрямовані на експертизу. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень) Кримінального кодексу України.

 

Досудове розслідування завершено. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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