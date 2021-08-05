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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мотоцикліст злетів у кювет, впав у водойму і загинув

Сьогодні, 10:39 Переглядів: 922 Коментарів: 1

 

Це сталося між селами Пулинці та Хорошки Лубенського району

4 серпня між селами Пулинці та Хорошки Оржицької тергромади Лубенського району загинув 38-річний мотоцикліст. Про це інформує Лубенський районний відділ поліції.

Близько 19.15 чоловік, керуючи мотоциклом з коляскою «Іж Планета», з’їхав у кювет та впав у водойму. Від отриманих травм водій помер на місці події.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі у рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини аварії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: мотоциклист погиб кювет водоем
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Коментарі: 1

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Kremen.Club:
Сьогодні, 10:46

Наверняка местный, что удивительно. Не местные там на ижаках с коляской не ездят. 


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