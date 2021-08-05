На Полтавщині мотоцикліст злетів у кювет, впав у водойму і загинув

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Це сталося між селами Пулинці та Хорошки Лубенського району

4 серпня між селами Пулинці та Хорошки Оржицької тергромади Лубенського району загинув 38-річний мотоцикліст. Про це інформує Лубенський районний відділ поліції.

Близько 19.15 чоловік, керуючи мотоциклом з коляскою «Іж Планета», з’їхав у кювет та впав у водойму. Від отриманих травм водій помер на місці події.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі у рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини аварії.