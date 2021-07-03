Пішов з життя ще один кременчужанин, що брав участь в АТО

Вічна пам’ять герою!
Вчора, 2 липня 2021 року у віці 48 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Бондаренка Сергія Борисовича. Про це написали на сторінці соцсупроводу АТО у Фейсбук.
Сергій мобілізований 30 січня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію».
З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Мав статус «Учасник бойових дій».
У бійця залишились мати, дружина, син та брат.
Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять герою!
Попередньо поховання Бондаренка Сергія планується 04 липня на кладовищі села Наливайка, Голованівського району Кіровоградської області.