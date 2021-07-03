Пішов з життя ще один кременчужанин, що брав участь в АТО

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Вчора, 2 липня 2021 року у віці 48 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Бондаренка Сергія Борисовича. Про це написали на сторінці соцсупроводу АТО у Фейсбук.

Сергій мобілізований 30 січня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію».

З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Мав статус «Учасник бойових дій».

У бійця залишились мати, дружина, син та брат.

Співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять герою!

Попередньо поховання Бондаренка Сергія планується 04 липня на кладовищі села Наливайка, Голованівського району Кіровоградської області.