У Кременчуці рецидивіст пограбував дитину

Інцидент стався на артскладах
Вчора вдень в районі озера на Артскладах чоловік забрав у дитини одяг та мобільний телефон. Відпочиваючі кременчужани затримали зловмисника і передали поліції.
За офіційними даними, чоловікові 31 рік і раніше він був неодноразово судимий за аналогічні злочини. Наразі дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Ст. 186 - грабіж.
Виішується питання про голошення підозри.
За даними редакції потерпілому хлопцю 14 років.
Іван Жук, керівник поліції Кременчука, повідомив:
За фактом грабежу відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
У разі доведення вини судом винуватцю загрожує позбавлення волі від чотирьох до шести років.