У Кременчуці рецидивіст пограбував дитину

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Вчора вдень в районі озера на Артскладах чоловік забрав у дитини одяг та мобільний телефон. Відпочиваючі кременчужани затримали зловмисника і передали поліції.

За офіційними даними, чоловікові 31 рік і раніше він був неодноразово судимий за аналогічні злочини. Наразі дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Ст. 186 - грабіж.

Виішується питання про голошення підозри.

За даними редакції потерпілому хлопцю 14 років.

Іван Жук, керівник поліції Кременчука, повідомив:

«Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі чоловікові повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Речові докази вилучено».

За фактом грабежу відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

У разі доведення вини судом винуватцю загрожує позбавлення волі від чотирьох до шести років.