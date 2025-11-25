Гордість кременчуцьких володарів м’яча. Стадіон «Кремінь-Арена» відзначив 15-річчя

Сьогодні, 12:31

Згадуємо, як будували головну футбольну арену Кременчука, хто стояв біля її витоків, як проходило відкриття та які легендарні матчі запам’яталися вболівальникам

Кожний справжній вболівальник знає, що якість гри, змагання залежить не лише від складу та підготовки команд, але й належної якості поля для баталій.

Ще з кінця 1920-х років це зрозуміли кременчуцькі спортсмени. Саме тоді один за одним почали відкриватися в нашому місті стадіони, призначені спочатку саме для гри у футбол, а потім і для інших видів спорту. І більшість із них могли похвалитися і спортивним інвентарем, і підготовкою поля. Але найкращим за всі часи стадіоном на сьогодні виявився «Кремінь», розташований у парку «Міський сад».



Будівництво цього стадіону тривало близько трьох років, починаючи з 2007 року. Він був обладнаний за кошти бюджетів області та міста; також були вкладені кошти деяких меценатів, серед яких почесний президент клубу, перший заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Вікторович Оніщенко, голова обласної футбольної федерації Анатолій Дяченко, головний тренер футбольного клубу «Ворскла» (Полтава) Микола Павлов, керівники підприємств міста.

У вересні 2010 року на стадіоні проходили завершальні роботи. На той час президент муніципального футбольного клубу «Кремінь», народний депутат України Олег Бабаєв, анонсував відкриття стадіону на кінець жовтня. Але підготовка стадіону трохи затрималася: проводилися розмітки поля, був оформлений сертифікат на штучне покриття для проведення футбольних матчів різного рівня, завершувалося фарбування блоку трибун та підготовка роздягалень для гравців. Були викладені плиткою доріжки, встановлене електронне табло та освітлювальні щогли.

18 жовтня було виконано пробний пуск освітлення. Це було перше поле в області із штучним покриттям. Стадіон розрахований на 1500 глядачів. Після здачі об’єкта в експлуатацію він був переданий на баланс футбольного клубу «Кремінь».

19 листопада 2019 року, у Міжнародний день чоловіків, після офіційного виступу під овації публіки на щойно відкритий стадіон вийшли ветерани кременчуцької команди «Кремінь» та київської команди «Динамо», які піднімали престиж футболу ще у 1990-х роках.

Нашу команду футболістів представляли Хриєнко, Самара, Поляков, Дичко, Коновальчук, Бєлов, Мальованець, Маньковський, Свивстунок, Лупінус, Бабаєв. На заміну виходили: Чумак, Мурадян, Ковальов, Коваленко, Хлань. Тренером команди був Володимир Мальованець. У цей день погода видалася теплою – плюс 11 градусів, стадіон був переповнений вболівальниками. Всі очікували на дивовижну гру і не були розчаровані.

Команди почали гру неспішно, довго утримуючи м’яч і дуже хвилювалися, щоб не помилитися. Першими занервували наші футболісти. Легенда футболу Віталій Косовський використав свою молодецьку швидкість та випередив захисників, забив м’яч низом після розіграшу кутового. А далі гра пожвавішала. У результаті легендарний чемпіонат «Кремінь»-«Динамо» завершилася рахунком 1:3 (1:2). «Кремінь-Арена» стала фартовою для ветеранів київського «Динамо».

27 серпня 2014 року рішенням міської ради стадіону «Кремінь-Арена» було присвоєно ім'я Олега Бабаєва. А у 2019 році відбулася реконструкція та заміна штучного покриття на нове.

Пройшло вже 15 років, як на футбольному полі відбулася перша гра. На цьому полі відбувалися ігри не лише місцевого, а й обласного та Всеукраїнського рівнів. Щоразу стадіон гуде від уболівальників. Тут виросло кілька поколінь як професійних футболістів, так і любителів. Але ми знаємо, що найбільші перемоги попереду.

З ювілеєм, володарі футбольного м’яча!

За матеріалами Кременчуцького краєзнавчого музею