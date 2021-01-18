Стадіон «Кремінь-Арена» відсвяткував 10-річний ювілей

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 560 Коментарів: 1

10-річний ювілей відсвяткував стадіон «Кремінь-Арена». 19 листопада 2010 року стадіон відкрив свої двері товариським матчем між ветеранами «Кременя» та київського «Динамо». Президент «Кременя» Олег Бабаєв виходив на поле з командою вже у статусі міського голови Кременчука.











Заклали будівництво у 2007 році й за короткий термін вдалося збудувати стадіон зі штучним покриття. Спочатку планували відкриття у 2009 році, згодом перенесли до Дня міста (29 вересня), проте відкрили лише 19 листопада. Вартість робіт обійшлася у 12 млн грн (кошти з міського й обласного бюджетів, а також фінанси спонсорів).







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Однією з перепон затримання реконструкції став високовольтний кабель, який проходив на території будівництва нового стадіону. За короткий термін президенту «Кременя» Олегу Бабаєву вдалося знайти понад мільйон гривень, щоб в обхід стадіону вивести кабель для мешканців нагірної частини. Цікаво, що старий кабель залишився під стадіоном й знаходиться приблизно по центру поля.

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Поступово на трибунах з’являлися сині, а потім й білі сидіння…







Ще одним цікавим фактом при будівництві стадіону стала vip-трибуна. Директор «Кременя» Андрій Недяк розповів, що планували зробили повністю адміністративну частину з цегли. Уявіть картину, що замість невеликого виступу знаходилася суцільна цегляна прибудова. Вболівальники, які б сиділи по середині трибун або ближче до адміністративної будівлі – не бачили частину поля. Тоді на будівництво терміново викликали Олега Мейдановича й довелося відмовитися від цієї ідеї. Й частину будівлі знесли.







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Вдруге VIP-трибуна зазнала змін через два роки… Пам’ятаєте, коли на трибуну був вхід біля поля з двох сторін? Там ставили додатково правоохоронців. Проте без казусів не обходилося. Бувало в самий розпал матчу, якийсь неуважний вболівальник «забрідав» на vip-трибуну де сиділо керівництво клубу та міста.







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Через два роки після відкриття стадіону довелося зрізати сходи. Й тоді з’явився банер із зображенням юних футболістів «Кременя» та легендарного Зідана.

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У 2019 року на стадіоні відбулася ще одна реконструкція – зміна покриття. Кошти на його заміну були виділені з обласного бюджету. А саме поле в рулонах доставили з Туреччини на кораблі через Чорне море. На час реконструкції «Кремінь» грав свої матчі в Полтаві, проте саме повернення команди стало феєричним – розгром «Агробізнеса» та перемога «Черкащини».



