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Надзвичайні новини

1,5 роки умовного терміну отримав студент, який з товаришем-правоохоронцем продавав дані з бази поліції

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 744 Коментарів: 1

 

Хлопець підписав угоду з прокуратурою

1,5 роки умовного терміну отримав студент, який з товаришем-правоохоронцем продавав дані з бази поліції. Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду. 


7 грудня обвинувачений підписав угоду з прокурором про визнання винуватості, відповідно до якої він отримає умовний термін. 14 січня суддя затвердила угоду і призначила 1 рік і 6 місяців випробувального терміну. 


Нагадаємо, що студент разом з товаришем поліцейським продавали дані з бази правоохоронних органів. За один «витяг» брали по 700 гривень, а поширювали інформацію у telegram. Затримали їх наприкінці серпня. Поліцейського звільнили і його справу направили до суду

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Автор: Юлия Волынская
Теги: рішення суду покарання суд

Коментарі: 1

647
evil:
Сьогодні, 15:09

Т.е. два хмыря продавали данные. Данные неизвестно как использовали (но точно уж не для благих намерений). На невиновных людей возможно оформляли кредиты. делали какие-то мутные дела. Людей будут теперь годами терроризировать. А хмырям 1.5 года условно?

Это случайно не тот же гипергуманный сентиментальный судья (читай  мегапродажный), который две недели назад за убийство дал три года ограничения воли?

 


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