1,5 роки умовного терміну отримав студент, який з товаришем-правоохоронцем продавав дані з бази поліції

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 744 Коментарів: 1

1,5 роки умовного терміну отримав студент, який з товаришем-правоохоронцем продавав дані з бази поліції. Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду.





7 грудня обвинувачений підписав угоду з прокурором про визнання винуватості, відповідно до якої він отримає умовний термін. 14 січня суддя затвердила угоду і призначила 1 рік і 6 місяців випробувального терміну.





Нагадаємо, що студент разом з товаришем поліцейським продавали дані з бази правоохоронних органів. За один «витяг» брали по 700 гривень, а поширювали інформацію у telegram. Затримали їх наприкінці серпня. Поліцейського звільнили і його справу направили до суду.