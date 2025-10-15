У Кременчуці відремонтують могилу художниці Наталії Юзефович: скільки на це планують витратити

У Кременчуці планують відремонтувати могилу місцевої художниці Наталії Юзефович: кошти на це виділяють із міського бюджету. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської коміісї з питань фінансів та бюджету сьогодні, 15 жовтня.
Виділити на це планують 18 тисяч 200 гривень — відповідні зміни вносять до Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП» на 2025-2027 роки.
Ремонт могили запланували тому що вона має багато пошкоджень та втратила належний естетичний вигляд.
Нагадаємо, у 2022 році виповнилося 90 років з дня народження кременчуцької художниці Наталії Юзефович.
