Виповнилося 90 років з Дня народження художниці Юзефович, ім'ям якої названа галерея у Кременчуці

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У червні у Кременчуці вшановують талановиту, самобутню художницю Наталії Юзефович (10.06.1932-26.09.2009), життя та творчість якої – яскравий приклад служіння мистецтву, народу і своїй країні. Іменем мисткині названа картинна галерея у Крюкові.

Обравши для себе галузь станкового живопису, художниця однаково успішно працювала у всіх художніх жанрах. Творчий спадок пані Наталії сягає понад 800 живописних творів і є духовним надбанням та значним внеском у розвиток мистецтва не тільки нашого міста, а й всього краю. І як кульмінація творчого шляху – дарунок місту 167 своїх найкращих робіт та відкриття у 2002 році картинної галереї, що носить її ім’я. Наразі картинна галерея Наталії Юзефович – справжня скарбниця образотворчого мистецтва та осередок культурного життя Правобережжя Кременчука.

Наталія Володимирівна Юзефович народилася в Києві 10 червня 1932 року. Закінчила Київську художню школу ім. Т.Г. Шевченка. 1950-1957 р.р. - навчання у Харківському державному художньому інституту на відділенні станкового живопису, по закінчені якого єдиною з курсу прийняла участь у республіканській художній виставці. На ній вона представила власні дипломні роботи «Влітку» та «Восени у Ботанічному саду».

У тому ж 1957 році їде працювати в місто Станіслав, нині Івано – Франківськ. Цікавий і насичений період в житті мисткині. Отримана академічна художня освіта дала їй знання та певний досвід для розкриття творчого потенціалу, а чарівні карпатські краєвиди і щирі, талановиті люди надихали художницю на створення прекрасних робіт. І саме в цей час, у 1961 році, її приймають до Спілки художників України.

У 1971 Наталія Володимирівна переїхала до Кременчука, де жила й працювала майже сорок років. Художниця росла як майстер і особистість, це був час розквіту її таланту: пленери, плідна робота в майстерні, втілення на полотні філософських роздумів над буттям і, як результат, з новими картинами гідно представляла кременчуцьких художників на міських, обласних, республіканських, всесоюзних і міжнародних виставках.

За своє творче життя художниця брала участь більш ніж в 70 виставкових проєктах, 10 з яких – персональні. Її роботи знаходяться у Івано-Франківському, Тернопільському краєзнавчих музеях, Полтавському художньому музеї, Кременчуцькій міській художній галереї та багатьох приватних колекціях України, Росії, США, Канади, Німеччини, Італії, Франції.

26 вересня 2009 року Наталія Юзефович пішла з життя. І хоча мисткині не стало, її творчий спадок залишиться назавжди з нами. Пам’ятаємо і пишаємося видатною художницею, майстром зображувального мистецтва.