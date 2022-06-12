На Полтавщині втопився 17-річний хлопець

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На Полтавщині втопився 17-річний хлопець. 11 червня близько 14.45 до відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 27-річного чоловіка про раптове зникнення на водоймі його племінника.

Працівники поліції Хорольщини встановили, що 17-річний хлопець відпочивав разом зі своїми рідними поблизу річки Голубиха, що в селі Вишняки Хорольської тергромади. Під час відпочинку хлопець раптово зник. Дорослі одразу викликали поліцію, рятувальників та почали шукати юнака.

Невдовзі, під час огляду водойми та прилеглої до неї території, зниклого хлопця знайшли на дні річки водолази Лубенської комунальної рятувально-водолазної станції. Його витягли на берег, але, на жаль, він був мертвим. Для встановлення точної причини смерті тіло юнака направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події.

Поліція закликає суворо дотримуватися заходів безпеки під час дозвілля біля водойм. Особливу увагу приділяйте безпечному відпочинку неповнолітніх, які з настанням літніх канікул більше часу проводять поблизу річок та ставків. Слідкуйте за дітьми та роз’яснюйте їм, як убезпечити себе від нещасних випадків під час перебування на вулиці, біля води та в побуті. Бережіть себе та тих, хто поруч!