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Гороскоп на наступний тиждень: чого чекати знакам Зодіаку

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 178

 

Які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)

Вiтер змiн покличе вас в дальнi краї. Хороший час для вiдпустки, поїздок до батькiв. Залишаючись на мiсцi, ви теж можете вiдновити контакти з тими, хто вiд вас далеко. Кращим днем тижня для будь-яких змiн i заходiв буде п`ятниця. Але уникайте необачних рiшень i дiй у вiвторок. Тиждень несприятливий для хiрургiчних втручань, до того ж пiдвищується ризик застудних та iнфекцiйних захворювань. Корисно хоч би один день видiлити для вiдвiдування лазнi або сауни. Сприятливi днi: 15, 18; несприятливi: 13.

Телець (21.04-21.05)

Вичiкувальна позицiя зараз буде найбiльш ефективною. Ви не вiдчуєте нестачi в iдеях i пропозицiях, якi надходитимуть до вас вiд партнерiв i друзiв, але краще концентруватися на тому, що є особисто для вас основною темою. З другої половини тижня ви зможете вдало вирiшити фiнансовi питання, зробити запланованi покупки. Вихiднi присвятiть домашнiм справам, але не збирайте в будинку великих компанiй, iнакше вас можуть чекати несподiванi сюрпризи. Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 14.

Близнюки (22.05-21.06)

Перед вами вiдкриваються рiзноманiтнi можливостi, але на фiзичному рiвнi може вiдчуватися нестача сил. У вiвторок i середу не допускайте перенапруження i не пiддайтеся на провокацiї тих, хто недоброзичливо до вас настроєний. З четверга ви вiдчуєте себе упевненiше. Можна планувати будь-якi справи, де ви розраховуєте на швидкий результат. Якщо ви захоплюєтеся фiтнесом, то найбiльш помiтнi результати принесуть заняття у вихiднi. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 16.

Рак (22.06-22.07)

Вашi iнтереси поступово змiщуються з областi особистих вiдносин на робочi справи i життя усерединi групи або колективу, де ви вчитеся або працюєте. Зв`язки i контакти iз зарубiжними партнерами, iнформацiя вiд родичiв можуть змiнити вашi плани, але разом з тим можуть вiдкритися i новi можливостi. Якщо щось почуте у вiвторок або середу викличе у вас вiдчуття обурення або протесту, не поспiшайте з реакцiєю у вiдповiдь. До п`ятницi все змiниться. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 15.

Лев (23.07-23.08)

У вашому життi тепер з`являється значно бiльше приємних можливостей i задоволень, хоча поки що є i невирiшенi проблеми. До четверга займайтеся тiльки нагальними справами i не поспiшайте заявляти про свої права i висувати вимоги начальству або старшим членам сiм`ї. Усi важливi справи плануйте на четвер i п`ятницю. Це вдалий час i для того, щоб попрацювати зi своїм iмiджем, вiдновити тренування в спортзалi, зробити нову стрижку. Сприятливi днi: 16, 19; несприятливi: 14.

Діва (24.08-23.09)

Вiдчуття напруги i тривоги зникне з другої половини тижня. Довiряйте iнтуїцiї, якщо вам захочеться вiдмiнити якусь зустрiч. Не поспiшайте i з вiдповiдями на листи, пiдписанням угод i документiв. Бiльше часу придiляйте домашнiм справам. Можливо, ваша допомога або порада буде потрiбна комусь з партнерiв, але не приймайте те, що вiдбувається, дуже близько до серця. Дайте iншим людям самостiйно зробити вибiр, а ваш крок буде наступним. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 17.

Терези (24.09-23.10)

Значно розшириться коло спiлкування, з`являться новi обов`язки, пов`язанi з вiдвiдуванням рiзних iнстанцiй. Будьте уважнi пiд час поїздок у вiвторок i середу i не допускайте надмiрних навантажень пiд час спортивних тренувань - пiдвищується вiрогiднiсть травм i аварiй. На четвер i п`ятницю плануйте особистi зустрiчi. Побачення краще призначати там, де ви зможете добре вiдпочити i розважитися, але не примушуйте партнера ревнувати. Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 13.

Скорпіон (24.10-22.11)

Час внутрiшнiх переживань вже позаду, i зараз ви готовi активно дiяти в своїх iнтересах. Вашi майбутнi матерiальнi перспективи отримують iмпульс - розглядайте i приймайте новi пропозицiї, радьтеся з друзями, робiть внески i придбання. У першу половину тижня звернiть увагу на дiї конкурентiв, але не поспiшайте зі швидкими рiшеннями. Вiдправляйтеся у п`ятницю в спортзал або на вечiрку, зараз вам потрiбнi новi зв`язки i враження. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 18.

Стрілець (23.11-21.12)

Ви вiдчуваєте прилив ентузiазму, коли опиняєтеся в центрi уваги, i у вашому життi вiдбувається багато нових хвилюючих подiй. Сiм`я може бути незадоволена тим, що вашi iнтереси зараз реалiзуються переважно не вдома. Намагайтеся впоратися зi своїми домашнiми обов`язками в першiй половинi тижня, щоб з четверга мати можливiсть для поїздок i зустрiчей з друзями. Робiть тi покупки, якi вiдносяться до областi ваших особистих захоплень у п`ятницю. Сприятливi днi: 15, 16; несприятливi: 14.

Козеріг (22.12-20.01)

Будь-якi суперечки, дiловi i особистi, можуть погiршити для вас ситуацiю у вiвторок i середу. Можливi аварiї, травми рiзного характеру. Стежте за станом здоров`я, займайтеся тiльки нагальними справами. Успiшно йтиме робота у тих, хто займається консультативною, викладацькою дiяльнiстю. З п`ятницi можна приступати до серйозних справ в будинку, запрошувати фахiвцiв для ремонтних робiт. Вихiднi проведiть з сiм`єю, бажано з виїздом на природу. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 13.

Водолій (21.01-19.02)

У першу половину тижня перед вами може стати дилема «робота - дім», i вимоги з однiєї та iншої сторони викликатимуть у вас обґрунтований протест. Тим паче, що ви зараз знаходитеся на пiку свого соцiального успiху i популярностi, одержуючи пропозицiї i комплiменти з усiх сторiн. До четверга придiлiть максимум уваги роботi, але не починайте нiчого нового. В п`ятницю вечiрка з друзями або побачення з коханою людиною принесе вам масу задоволення. Сприятливi днi: 18; несприятливi: 13.

Риби (20.02-20.03)

Навiть якщо ви не плануєте мiняти мiсце роботи, починають вiдбуватися подiї, якi стимулюють вашi амбiцiї i потребу нових перспектив. Якщо для кар`єри вам не вистачає знань, зараз вiдповiдний час почати процес навчання. Вас можуть чекати й iншi сюрпризи за мiсцем роботи - може вiдкритися чиясь щира до вас симпатiя, i це стане початком стрiмкого службового роману. Але зiрки зараз бiльше прихильнi до того, хто зайнятий реалiзацiєю своїх iдей, а не почуттiв. Сприятливi днi: 19; несприятливi: 15.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: прогноз гороскоп
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