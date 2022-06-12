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Надзвичайні новини

Під Кременчуком чоловіки влаштували бійку, а потім збили поліцейських автівкою

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 151

 

Патрульним довелося ганятися за порушниками

Під Кременчуком чоловіки влаштували бійку, а потім збили поліцейських автівкою. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

11 червня близько 20.50 до поліції Кременчука надійшло повідомлення про бійку біля розважального закладу у селі Потоки Кременчуцького району. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили, що двоє чоловіків, причетних до бійки, намагаються втекти на автомобілі ВАЗ-21033. Патрульні розпочали переслідувати правопорушників.

Під час переслідування копи неодноразово подавали водієві сигнали про зупинку, але той ігнорував вимоги патрульних. Невдовзі поліцейським вдалося наздогнати правопорушників та змусити водія зупинитися. Однак коли правоохоронці вийшли зі службового автомобіля та попрямували до автівки втікача, водій раптово поїхав і збив обох полісменів. Недивлячись на те, що обоє поліцейських отримали травми, правопорушників вдалося затримати.

З’ясувалось, що автомобілем керував місцевий 30-річний чоловік, який був п'яним. Крім водія в салоні авто перебував ще й 32-річний пасажир.

За керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння стосовно водія ВАЗа поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, на місці події слідчо-оперативна група поліції, яку патрульні викликали на допомогу, вилучила машину та інші речові докази, що вказують на причетність керманича до правопорушення.

30-річного водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: пьяный водитель патрульна поліція погоня бійка Потоки
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