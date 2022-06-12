ЦПД застерігає: російські пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ

Цей рашистський фейк спрямований на створення соціальної нестабільності в Україні, тож його треба не поширювати, а ігнорувати
Низкою проросійських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно «до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років».
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
У Центрі наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим. Також наводять слова начальника Чернігівського ОТЦК та СП Олега Гончарука, який нещодавно зауважив: «Якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок».
Нагадаємо, 10 червня керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування полковник Роман Сушко пояснив на брифінгу, що наразі у Кременчуцькому районі навіть чоловіків призивають до ЗСУ переважно із числа добровольців. У військкоматі сформувалась черга на призов, бо бажаючих добровільно стати на захист України значно більше, ніж мається вільних штатних посад у бойових частинах. У колишньому військкоматі сформований резерв на призов із 80 добровольців, які чекають, коли у військових частинах з'являться місця для їх прийняття на військову службу.
А щодо призову жінок, то у Кременчуцькому ТЦК та СП призивають лише тих, хто не тільки має бажання та потрібну у війську спеціальність, а ще й приносять до військкомату письмове відношення від командира військової частини, який готовий взяти цю жінку на відповідну посаду до своєї частини.
То ж, щодо призову на військову службу жінок у ЗСУ, то до повної гендерної рівності ще дуже далеко, що під час війни є цілком виправданим підходом.
Отже, не ведіться на інформаційно-психологічні вкиди ворога, викривайте брехню російської пропаганди, і не допомагайте рашистам поширювати їхні підривні фейки.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер