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ЦПД застерігає: російські пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 232

 

Цей рашистський фейк спрямований на створення соціальної нестабільності в Україні, тож його треба не поширювати, а ігнорувати

Низкою проросійських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно «до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

У Центрі наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим. Також наводять слова начальника Чернігівського ОТЦК та СП Олега Гончарука, який нещодавно зауважив: «Якщо говорити про поточну ситуацію, то зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок».

- Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на «внутрішнього» споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України, - наголошують у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

 

Нагадаємо, 10 червня керівник Кременчуцького районного територіального центру комплектування полковник Роман Сушко пояснив на брифінгу, що наразі у Кременчуцькому районі навіть чоловіків призивають до ЗСУ переважно із числа добровольців. У військкоматі сформувалась черга на призов, бо бажаючих добровільно стати на захист України значно більше, ніж мається вільних штатних посад у бойових частинах. У колишньому військкоматі сформований резерв на призов із 80 добровольців, які чекають, коли у військових частинах з'являться місця для їх прийняття на військову службу.

А щодо призову жінок, то у Кременчуцькому ТЦК та СП призивають лише тих, хто не тільки має бажання та потрібну у війську спеціальність, а ще й приносять до військкомату письмове відношення від командира військової частини, який готовий взяти цю жінку на відповідну посаду до своєї частини.

То ж, щодо призову на військову службу жінок у ЗСУ, то до повної гендерної рівності ще дуже далеко, що під час війни є цілком виправданим підходом.
Отже, не ведіться на інформаційно-психологічні вкиди ворога, викривайте брехню російської пропаганди, і не допомагайте рашистам поширювати їхні підривні фейки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: рашисти пропаганда фейк жінки ЗСУ
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