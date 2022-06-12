Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Кременчук, Гроші

Доходи держбюджету покривають лише третину витрат - в умовах війни платити податки мають усі

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 206

 

У Міністерстві фінансів вважають необхідним повернути сплату податків бізнесом

Під час засідання податкового комітету Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що фактичні видатки за травень становили 251 млрд грн, а доходи без грантових коштів - 83 млрд грн. Тобто внутрішні доходи дердбюджету покривають лише третину витрат. А дві третини – це міжнародна фінансова допомога у вигляді кредитів та грантових коштів від західних партнерів.

Марченко заявив, що внутрішні ресурси країни щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Він вважає, що єдиним способом поповнення державного бюджету є повернення сплати податків бізнесом.

- Податки мають сплачувати всі. Не йде мова про збільшення сталих податків чи якісь жорсткі умови сплати податків, йде мова про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою, - сказав міністр фінансів.

Він просить Верховну Раду утриматися від зменшення податків та повернути податковий і митний режим, який діяв до початку війни, включаючи відновлення ПДВ та ввізних мит.

- Ми вбачаємо за необхідне і є відповідний проект закону щодо внесення змін до Податкового кодексу, де передбачається відновлення ПДВ і ввізних мит на митниці. Це ми вважаємо нагальним і необхідним кроком, - зауважив Марченко.

Мінфін просить депутатів підтримати відновлення податків на митниці, як це було до 24 лютого. За словами міністра, це дозволить додатково отримати надходження до державного бюджету і зменшити обсяги щомісячних запозичень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування. Відповідний законопроєкт (№7418) зареєстровано у Верховній Раді. За час дії безмитного ввезення автомобілів за неповних 2 місяця до бюджету не надійшло 13 млрд грн, при цьому ввезено більше 119 тис автомобілів, у тому числі авто преміумкласу.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: податки Держбюджет розмитнення
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх