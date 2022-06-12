Доходи держбюджету покривають лише третину витрат - в умовах війни платити податки мають усі

Під час засідання податкового комітету Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що фактичні видатки за травень становили 251 млрд грн, а доходи без грантових коштів - 83 млрд грн. Тобто внутрішні доходи дердбюджету покривають лише третину витрат. А дві третини – це міжнародна фінансова допомога у вигляді кредитів та грантових коштів від західних партнерів.
Марченко заявив, що внутрішні ресурси країни щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Він вважає, що єдиним способом поповнення державного бюджету є повернення сплати податків бізнесом.
Він просить Верховну Раду утриматися від зменшення податків та повернути податковий і митний режим, який діяв до початку війни, включаючи відновлення ПДВ та ввізних мит.
Мінфін просить депутатів підтримати відновлення податків на митниці, як це було до 24 лютого. За словами міністра, це дозволить додатково отримати надходження до державного бюджету і зменшити обсяги щомісячних запозичень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування. Відповідний законопроєкт (№7418) зареєстровано у Верховній Раді. За час дії безмитного ввезення автомобілів за неповних 2 місяця до бюджету не надійшло 13 млрд грн, при цьому ввезено більше 119 тис автомобілів, у тому числі авто преміумкласу.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер