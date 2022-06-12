«Укрзалізниця» запустила два нових потяги до польського Перемишля – з Києва та Запоріжжя

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 148

Один із цих поїздів робить зупинку у Знам’янці

АТ «Укрзалізниця» запустило два нові поїзди до польського Перемишля з Києва та із Запоріжжя. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

- Ми реагуємо на збільшений попит пасажирів на потяги з-за кордону в Україну, адже лише за останній місяць залізницею в Україну повернулося близько 50 000 наших громадян, і ми спостерігаємо зростання тенденції на повернення, - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним 12 травня «Укрзалізниця» відправила в перші рейси два нові поїзди до польського міста Перемишль - з Києва та Запоріжжя.

Поїзд №53/54 Київ — Перемишль – Київ вирушає з Києва о 19.48 та прибуває до Перемишля наступного дня о 07.21.

У зворотному напрямку поїзд відправляється о 18.39 та прибуває до Києва о 09.21.

Потяг №31/32 Запоріжжя – Перемишль – Запоріжжя відправляється із Запоріжжя о 15.30, зупинятиметься у Дніпрі о 17.33, прибуває до Знам’янки о 21.54 та до Перемишля о 12.50.

З Перемишля поїзд відходить о 16.00, прибуває до Знам’янки о 09.20, зупиняється у Дніпрі о 13.26 і прибуває до Запоріжжя о 15.51.

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, чеський перевізник RegioJet відновлює поїзд Київ-Прага. Він проходитиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів та Перемишль. З Києва поїзд відправляється о 08.30, а з Праги – о 20.18. Час від початкової до кінцевої станції складає 25 годин 25 хвилин.