Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Кременчук, Споживач

«Укрзалізниця» запустила два нових потяги до польського Перемишля – з Києва та Запоріжжя

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 148

 

Один із цих поїздів робить зупинку у Знам’янці

АТ «Укрзалізниця» запустило два нові поїзди до польського Перемишля з Києва та із Запоріжжя. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

- Ми реагуємо на збільшений попит пасажирів на потяги з-за кордону в Україну, адже лише за останній місяць залізницею в Україну повернулося близько 50 000 наших громадян, і ми спостерігаємо зростання тенденції на повернення, - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним 12 травня «Укрзалізниця» відправила в перші рейси два нові поїзди до польського міста Перемишль - з Києва та Запоріжжя.

Поїзд №53/54 Київ — Перемишль – Київ вирушає з Києва о 19.48 та прибуває до Перемишля наступного дня о 07.21.

У зворотному напрямку поїзд відправляється о 18.39 та прибуває до Києва о 09.21.

Потяг №31/32 Запоріжжя – Перемишль – Запоріжжя відправляється із Запоріжжя о 15.30, зупинятиметься у Дніпрі о 17.33, прибуває до Знам’янки о 21.54 та до Перемишля о 12.50.

З Перемишля поїзд відходить о 16.00, прибуває до Знам’янки о 09.20, зупиняється у Дніпрі о 13.26 і прибуває до Запоріжжя о 15.51.

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, чеський перевізник RegioJet відновлює поїзд Київ-Прага. Він проходитиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів та Перемишль. З Києва поїзд відправляється о 08.30, а з Праги – о 20.18. Час від початкової до кінцевої станції складає 25 годин 25 хвилин.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Укрзалізниця
Теги: Укрзалізниця потяги Знаменка Польща
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх