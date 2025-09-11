Поповнили «Серце добра»: діти з інвалідністю зібрали тисячі кришечок для виготовлення протезів

Після доброї справи, всіх учасників акції запросили на атракціони парку

У Кременчуцькому міському осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» є одна добра традиція — збирати кришечки від напоїв. У цьому русі беруть участь і молодь, і люди поважного віку.

— Вчора діти та молодь з інвалідністю взяли участь в соціальній акції «Серце добра», яка пройшла в Придніпровському парку. Вони принесли до контейнера «Серце добра» тисячі кришечок, — розповів на своїй сторінці у Фейсбук Андрій Мельник, голова кременчуцького міського осередку «Союз осіб з інвалідністю».

Молодь добре розуміє, що вони необхідні для виготовлення протезів для героїв з ЗСУ.

Після того які тисячі кришечок потрапили до «великого серця» — спеціального контейнера в Придніпровському парку, діти і молодь з інвалідністю мали можливість покататися на атракціонах парку.