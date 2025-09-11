Поповнили «Серце добра»: діти з інвалідністю зібрали тисячі кришечок для виготовлення протезів

У Кременчуцькому міському осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» є одна добра традиція — збирати кришечки від напоїв. У цьому русі беруть участь і молодь, і люди поважного віку.
Молодь добре розуміє, що вони необхідні для виготовлення протезів для героїв з ЗСУ.
Після того які тисячі кришечок потрапили до «великого серця» — спеціального контейнера в Придніпровському парку, діти і молодь з інвалідністю мали можливість покататися на атракціонах парку.
Акція організована Кременчуцьким міським осередком ВО «Союз осіб з інвалідністю України», Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та відділення «Центр Інклюзії «18» КНП «ТУРБОТА».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.