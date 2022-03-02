Путін проти українського народу. День сьомий

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24 лютого о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом шести діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.05 У Харкові – заграва і пожежі після вибухів у різних районах, російські агресори продовжують обстрілювати місто. Попередньо, снаряди вразили інститут танкових військ на Холодній Горі та впали на Павловому Полі.



00.12 Куди евакуюватися, якщо у вас є складні хвороби та залежності від медикаментів.



00.25 У Житомирі окупанти влучили авіабомбою в житлові будинки. Попередньо загинули 2, травмовані - 3 людини. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.



00.46 Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.



1.00 Журналіст Роман Вінтонів, відомий під псевдонімом Майкл Щур, записав емоційне звернення до росіян і зокрема до журналістів РФ.

1.15 За добу 1 березня українські військові силами протиповітряної оборони знищили по одному вертольоту та літаку противника, завдали чотири авіаудари по колонах ворожої техніки та інших цілях.



1.32 Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. В подальшому, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів.

1.39 В Україну прибула нова партія протитанкових комплексів Javelin та NLAW. Уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та обладнання для українських Сил Оборони.

