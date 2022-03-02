Ворог обстрілює Харків

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У Харкові – заграва і пожежі після вибухів у різних районах, російські агресори продовжують обстрілювати місто. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

Попередньо, снаряди вразили інститут танкових військ на Холодній Горі та впали на Павловому Полі.

За словами Геращенка, у Харкові пізно ввечері 1 березня було завдано ракетного удару по танковому училищу, а ворог мітив по військових складах. Він додав, що озброєння зі складів давно вивезли.

Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, Путін 28 лютого відправив атакувати мирних жителів Харкова стратегічний бомбардувальник, який випустив по місту 16 ракет.

- Фашизм та геноцид! Так тепер називають злочинні дії «‎братнього народу» у Харкові. Удари РСЗВ «‎Смерч», бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста – це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців. Насправді військові злочини режиму Путіна у Харкові значно масштабніші. Учора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу «‎повітря-земля». Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього ракетного удару зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

У штабі додали, що штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян.

- Повітряні Сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19.07 по 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги.