Куди евакуюватися, якщо у вас є складні хвороби та залежності від медикаментів

Наразі особливим питанням є евакуація з територій України людей, які мають специфічні хвороби
Оскільки логістика медикаментів, робочий графік аптек та можливість придбати лікарські засоби можуть бути обмежені, то в цьому матеріалі від ГО «Епіпросвіта» та БО «Пацієнти України» зібрані всі деталі:
Пасажирський перевізник «Луцьк Експрес» безкоштовно перевозить людей. Рейси здійснюють до кордону з Польщею такими маршрутами, як Луцьк-Устилуг, Луцьк-Угринов та Луцьк-Ягодин.
Відправлення автобусів з АС-1 до Луцька (вул. Конякіна, 39).
Отримати інформацію про відправлення автобусів можна за номером: +380509401616 та +380681396058.
При пересуванні Україною у бік кордонів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною можна зупинитися у таких містах:
Де: Координаційна група міської ради Хмільник, Вінницька обл.
Тел: +380433822085
Що: розміщення у школах, дитсадках – безкоштовно або мінімальна плата (місця є)
Де: Санаторій «Поділля», вул. Курортна, 2, Хмільник, Вінницька обл.
Тел: +380637000500
Що: 20 вільних 2-місних номерів, ціна 600 грн/добу (проживання + харчування), від 5 діб, потрібно бронювати.
Де: Санаторій «Преміум Поділля», вул. Курортна, 10, Хмільник, Вінницька обл.
Тел: +380507414141
Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 580 грн (проживання), 3-4-місні номери 620 грн, потрібно бронювати.
Де: Санаторій «Авангард», вул. Шевченка, 16, Немирів, Вінницька обл.
Тел: +380972960631
Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 420 грн/людини (проживання), бронь.
Де: Кінотеатр ім. Шевченка, вул. Проскурівська, 40
Де: вул. З-Нова, 70/1
Тел: +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122
Де: Клуб «СВ», вул. Свободи, 1А
Тел: +380687923479
Де: Кафе «Ізюм», вул. Подільська, 93
Тел: +380674254545
Де: Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11
Тел: +380979053027
Де: Хмельницький електромеханічний коледж
Тел: +380961199620
Де: Приватний будинок, Ружична,
Тел: +380964830221
Де: приміщення «Укртелеком», вул. Проскурівська, 13
Де: Ресторан «Forrest», вул. Проскурівська, 66/1
Тел: +380980488488
Де: Хостел, Ружична
Тел: +380979539901
Де: Будинок, Озерна,
Тел: +380977473178
Де: Фітнес-клуб «Спортленд», вул. Зарічанська, 3
Тел: +380986234939
Де: Ресторан «Цукерня Потоцьких», вул. Грушевського, 66
Тел: +380671213030
Де: ТЦ «Агора», вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б
Тел: +380674454587
Де: відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3є
Де: Будинок, Озерна
Тел: +380967172097
Де: Спа-центр «Kamelot», вул. Львівське шосе, 74
Тел: +380974628777, +380677280868
Де: приватний ліцей «Гармонія«, вул. Молодіжна, 12/1
Тел: +380978647876, +380676777389, +380680659081
Де: ЗОШ №20, вул. Івана Павла ІІ
Де: Старокостянтинівське шосе, 20/3
Тел: +380682058108
Що: розміщують транзитних пасажирів
Де: Інститут рідкісних хвороб у Лодзі
Що: готові приймати пацієнтів з рідкісними хворобами – імунодефіцит, хвороба Фабрі, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, а також усіх, хто потребує постійного прийому препаратів (дорослих та дітей).
Контакти: katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в темі листа написати UKRAINA, текст листа краще перекласти на польську)
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058
Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою, відразу після дзвінка натиснути 8
Контакти: +420226201221
Де: Румунські лікарні у Бухаресті готові безкоштовно прийняти будь-яких хворих у тяжкому стані для лікування: включаючи онкологічні захворювання, хвороби, що потребують термінового хірургічного втручання тощо.
Волонтерська допомога є повністю безкоштовною, транспорт від кордону забезпечать.
Контакти: http://www.iocn.ro
Де: Литовський інститут раку оголосив, що прийматиме всіх онкологічних хворих із України. На жаль, вони не лікують ХМЛ.
Контакти: https://www.facebook.com/nacionalinisvezioinstitutas/posts/5023708470983761
Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою
Контакти: +421951772391, Даніл Астафоров (Viber/Telegram включно)
Гаряча лінія МОЗ: 0 800 60 20 19. Вирішенням системних проблем займається міністерство, проблеми фізичних осіб передають волонтерам.
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