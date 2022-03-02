Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Здоров'я, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Куди евакуюватися, якщо у вас є складні хвороби та залежності від медикаментів

Сьогодні, 00:12 Переглядів: 362

Наразі особливим питанням є евакуація з територій України людей, які мають специфічні хвороби

Оскільки логістика медикаментів, робочий графік аптек та можливість придбати лікарські засоби можуть бути обмежені, то в цьому матеріалі від ГО «Епіпросвіта» та БО «Пацієнти України» зібрані всі деталі:

  • чим дістатися до кордону,
  • де та в яких містах можна зупинитися в Україні під час переміщення до кордонів (адреси та телефони),
  • у якій країні вас готові прийняти з вашим діагнозом.

Пасажирський перевізник «Луцьк Експрес» безкоштовно перевозить людей. Рейси здійснюють до кордону з Польщею такими маршрутами, як Луцьк-Устилуг, Луцьк-Угринов та Луцьк-Ягодин.

Відправлення автобусів з АС-1 до Луцька (вул. Конякіна, 39).

Отримати інформацію про відправлення автобусів можна за номером: +380509401616 та +380681396058.

При пересуванні Україною у бік кордонів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною можна зупинитися у таких містах:

ХМЕЛЬНИК

Де: Координаційна група міської ради Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380433822085

Що: розміщення у школах, дитсадках – безкоштовно або мінімальна плата (місця є)

Де: Санаторій «Поділля», вул. Курортна, 2, Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380637000500

Що: 20 вільних 2-місних номерів, ціна 600 грн/добу (проживання + харчування), від 5 діб, потрібно бронювати.

Де: Санаторій «Преміум Поділля», вул. Курортна, 10, Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380507414141

Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 580 грн (проживання), 3-4-місні номери 620 грн, потрібно бронювати.

НЕМИРІВ

Де: Санаторій «Авангард», вул. Шевченка, 16, Немирів, Вінницька обл.

Тел: +380972960631

Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 420 грн/людини (проживання), бронь.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Де: Кінотеатр ім. Шевченка, вул. Проскурівська, 40

Де: вул. З-Нова, 70/1

Тел: +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122

Де: Клуб «СВ», вул. Свободи, 1А

Тел: +380687923479

Де: Кафе «Ізюм», вул. Подільська, 93

Тел: +380674254545

Де: Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11

Тел: +380979053027

Де: Хмельницький електромеханічний коледж

Тел: +380961199620

Де: Приватний будинок, Ружична,

Тел: +380964830221

Де: приміщення «Укртелеком», вул. Проскурівська, 13

Де: Ресторан «Forrest», вул. Проскурівська, 66/1

Тел: +380980488488

Де: Хостел, Ружична

Тел: +380979539901

Де: Будинок, Озерна,

Тел: +380977473178

Де: Фітнес-клуб «Спортленд», вул. Зарічанська, 3

Тел: +380986234939

Де: Ресторан «Цукерня Потоцьких», вул. Грушевського, 66

Тел: +380671213030

Де: ТЦ «Агора», вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б

Тел: +380674454587

Де: відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3є

Де: Будинок, Озерна

Тел: +380967172097

Де: Спа-центр «Kamelot», вул. Львівське шосе, 74

Тел: +380974628777, +380677280868

Де: приватний ліцей «Гармонія«, вул. Молодіжна, 12/1

Тел: +380978647876, +380676777389, +380680659081

Де: ЗОШ №20, вул. Івана Павла ІІ

Де: Старокостянтинівське шосе, 20/3

Тел: +380682058108

Що: розміщують транзитних пасажирів

Пацієнтам, які потребують специфічного медичного догляду та медикаментів, готові допомогти такі країни:

ПОЛЬЩА

Де: Інститут рідкісних хвороб у Лодзі

Що: готові приймати пацієнтів з рідкісними хворобами – імунодефіцит, хвороба Фабрі, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, а також усіх, хто потребує постійного прийому препаратів (дорослих та дітей).

Контакти: katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в темі листа написати UKRAINA, текст листа краще перекласти на польську) 

https://www.gov.pl/web/ukraina-uk 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

ЧЕХІЯ

Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою, відразу після дзвінка натиснути 8

Контакти: +420226201221

РУМУНІЯ

Де: Румунські лікарні у Бухаресті готові безкоштовно прийняти будь-яких хворих у тяжкому стані для лікування: включаючи онкологічні захворювання, хвороби, що потребують термінового хірургічного втручання тощо.

Волонтерська допомога є повністю безкоштовною, транспорт від кордону забезпечать.

Контакти: http://www.iocn.ro 

ЛИТВА

Де: Литовський інститут раку оголосив, що прийматиме всіх онкологічних хворих із України. На жаль, вони не лікують ХМЛ.

Контакти: https://www.facebook.com/nacionalinisvezioinstitutas/posts/5023708470983761 

СЛОВАЧЧИНА

Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою

Контакти: +421951772391, Даніл Астафоров (Viber/Telegram включно)

https://ua.gov.sk/ 

Пацієнтам, що не змогли евакуюватися та залишилися без медикаментів:

Гаряча лінія МОЗ: 0 800 60 20 19. Вирішенням системних проблем займається міністерство, проблеми фізичних осіб передають волонтерам.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: евакуація пацієнти війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх