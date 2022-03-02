Куди евакуюватися, якщо у вас є складні хвороби та залежності від медикаментів

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Наразі особливим питанням є евакуація з територій України людей, які мають специфічні хвороби

Оскільки логістика медикаментів, робочий графік аптек та можливість придбати лікарські засоби можуть бути обмежені, то в цьому матеріалі від ГО «Епіпросвіта» та БО «Пацієнти України» зібрані всі деталі:

чим дістатися до кордону,

де та в яких містах можна зупинитися в Україні під час переміщення до кордонів (адреси та телефони),

у якій країні вас готові прийняти з вашим діагнозом.

Пасажирський перевізник «Луцьк Експрес» безкоштовно перевозить людей. Рейси здійснюють до кордону з Польщею такими маршрутами, як Луцьк-Устилуг, Луцьк-Угринов та Луцьк-Ягодин.

Відправлення автобусів з АС-1 до Луцька (вул. Конякіна, 39).

Отримати інформацію про відправлення автобусів можна за номером: +380509401616 та +380681396058.

При пересуванні Україною у бік кордонів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною можна зупинитися у таких містах:

ХМЕЛЬНИК

Де: Координаційна група міської ради Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380433822085

Що: розміщення у школах, дитсадках – безкоштовно або мінімальна плата (місця є)

Де: Санаторій «Поділля», вул. Курортна, 2, Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380637000500

Що: 20 вільних 2-місних номерів, ціна 600 грн/добу (проживання + харчування), від 5 діб, потрібно бронювати.

Де: Санаторій «Преміум Поділля», вул. Курортна, 10, Хмільник, Вінницька обл.

Тел: +380507414141

Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 580 грн (проживання), 3-4-місні номери 620 грн, потрібно бронювати.

НЕМИРІВ

Де: Санаторій «Авангард», вул. Шевченка, 16, Немирів, Вінницька обл.

Тел: +380972960631

Що: 15 вільних 2-місних номерів, ціна 420 грн/людини (проживання), бронь.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Де: Кінотеатр ім. Шевченка, вул. Проскурівська, 40

Де: вул. З-Нова, 70/1

Тел: +380638212793, +380979761929, +380503764725, +380503390122

Де: Клуб «СВ», вул. Свободи, 1А

Тел: +380687923479

Де: Кафе «Ізюм», вул. Подільська, 93

Тел: +380674254545

Де: Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11

Тел: +380979053027

Де: Хмельницький електромеханічний коледж

Тел: +380961199620

Де: Приватний будинок, Ружична,

Тел: +380964830221

Де: приміщення «Укртелеком», вул. Проскурівська, 13

Де: Ресторан «Forrest», вул. Проскурівська, 66/1

Тел: +380980488488

Де: Хостел, Ружична

Тел: +380979539901

Де: Будинок, Озерна,

Тел: +380977473178

Де: Фітнес-клуб «Спортленд», вул. Зарічанська, 3

Тел: +380986234939

Де: Ресторан «Цукерня Потоцьких», вул. Грушевського, 66

Тел: +380671213030

Де: ТЦ «Агора», вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б

Тел: +380674454587

Де: відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3є

Де: Будинок, Озерна

Тел: +380967172097

Де: Спа-центр «Kamelot», вул. Львівське шосе, 74

Тел: +380974628777, +380677280868

Де: приватний ліцей «Гармонія«, вул. Молодіжна, 12/1

Тел: +380978647876, +380676777389, +380680659081

Де: ЗОШ №20, вул. Івана Павла ІІ

Де: Старокостянтинівське шосе, 20/3

Тел: +380682058108

Що: розміщують транзитних пасажирів

Пацієнтам, які потребують специфічного медичного догляду та медикаментів, готові допомогти такі країни:

ПОЛЬЩА

Де: Інститут рідкісних хвороб у Лодзі

Що: готові приймати пацієнтів з рідкісними хворобами – імунодефіцит, хвороба Фабрі, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, а також усіх, хто потребує постійного прийому препаратів (дорослих та дітей).

Контакти: katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в темі листа написати UKRAINA, текст листа краще перекласти на польську)

https://www.gov.pl/web/ukraina-uk

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

ЧЕХІЯ

Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою, відразу після дзвінка натиснути 8

Контакти: +420226201221

РУМУНІЯ

Де: Румунські лікарні у Бухаресті готові безкоштовно прийняти будь-яких хворих у тяжкому стані для лікування: включаючи онкологічні захворювання, хвороби, що потребують термінового хірургічного втручання тощо.

Волонтерська допомога є повністю безкоштовною, транспорт від кордону забезпечать.

Контакти: http://www.iocn.ro

ЛИТВА

Де: Литовський інститут раку оголосив, що прийматиме всіх онкологічних хворих із України. На жаль, вони не лікують ХМЛ.

Контакти: https://www.facebook.com/nacionalinisvezioinstitutas/posts/5023708470983761

СЛОВАЧЧИНА

Де: Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою

Контакти: +421951772391, Даніл Астафоров (Viber/Telegram включно)

https://ua.gov.sk/

Пацієнтам, що не змогли евакуюватися та залишилися без медикаментів:

Гаряча лінія МОЗ: 0 800 60 20 19. Вирішенням системних проблем займається міністерство, проблеми фізичних осіб передають волонтерам.