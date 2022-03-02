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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Почали бомбити Житомир: пошкоджено 10 житлових будинків

Сьогодні, 00:25 Переглядів: 672

 

Наразі рятувальники розбирають завали

У Житомирі окупанти влучили авіабомбою у житловий будинок біля лікарні. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

- Щойно у житловий будинок по вулиці Сабурова поруч із нашою другою лікарнею ім. Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. В лікарні повністю вибило всі вікна і двері. Кількість потерпілих уточнюємо. На місці працюють пожежники, МВС і всі, кому не байдужий Житомир, - сказав він.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, близько 22.16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.

Попередньо загинули 2, травмовані - 3 людини. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.

Від ДСНС залучено 95 осіб та 14 одиниць техніки. Зараз вони розбирають завали.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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