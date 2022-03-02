У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися - Залужний

Сьогодні, 1 березня, під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний.
Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.