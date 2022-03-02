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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися - Залужний

Сьогодні, 00:46 Переглядів: 334

 

Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування

Сьогодні, 1 березня, під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

- Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями, - сказав він.

Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування.

- У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника, - додав генерал-лейтенант.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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