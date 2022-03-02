«З вас насміхатимуться століттями», - Майкл Щур звернувся до журналістів РФ

Журналіст Роман Вінтонів, відомий під псевдонімом Майкл Щур, записав емоційне звернення до росіян і зокрема до журналістів РФ
Ведучий Телебачення Торонто Майкл Щур мобілізувався та пройшов службу в армії у 2015 році. Він пояснив, що спочатку приєднався до лав територіальної оборони, бо вважає це більш безпечним для населення.
Сьогодні ж Майкл Щур поділився новим роликом, де зазначив, що наразі несе службу у ЗСУ. У відео він емоційно і без цензури звернувся до своїх колег-журналістів з Росії:
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