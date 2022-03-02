«З вас насміхатимуться століттями», - Майкл Щур звернувся до журналістів РФ

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Ведучий Телебачення Торонто Майкл Щур мобілізувався та пройшов службу в армії у 2015 році. Він пояснив, що спочатку приєднався до лав територіальної оборони, бо вважає це більш безпечним для населення.

- Коли почалися ці події, мені захотілося бути ближче до армії, тому я підписав договір із територіальною обороною ще 2 місяці тому. Це просто спокійніше, адже люди вчаться, як поводитися і тим більше це може бути впливом на ворога. Адже чисельність може злякати, – пояснив журналіст.

Сьогодні ж Майкл Щур поділився новим роликом, де зазначив, що наразі несе службу у ЗСУ. У відео він емоційно і без цензури звернувся до своїх колег-журналістів з Росії:

- В очах кожного мешканця планети ви будете нацією-терористом. Символом ганьби, брехні, кровопролиття та терору. Нацією-мемом. Нацією, яка не вийшла. Фейлд нейшн. З вас насміхатимуться століттями. Ви станете найганебнішою нацією у світі. Нацією, яка зійшла з розуму і готова завдавати каліцтва і собі, й іншим. Це – ваше майбутнє.