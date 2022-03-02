За добу 1 березня українські військові силами протиповітряної оборони знищили по одному вертольоту та літаку противника, завдали чотири авіаудари по колонах ворожої техніки та інших цілях, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
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Під час авіанальоту на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки.
Зенітні ракетні дивізіони С-300, уразили три літаки окупантів. Тож Повітряні сили збили 5 винищувачів.
Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога.
Українські винищувачі Су-25 завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.
Су-24м Повітряних Сил завдали щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із пальним на Чернігівщині та поблизу Бердянська.
За допомогою Bayraktar TB2 знищено танк противника і два ЗРК «Бук» окупантів!
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