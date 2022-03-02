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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Сьогодні знищили по одному вертольоту та літаку противника (доповнено)

Сьогодні, 01:15 Переглядів: 194

 

Повітряні Сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах

За добу 1 березня українські військові силами протиповітряної оборони знищили по одному вертольоту та літаку противника, завдали чотири авіаудари по колонах ворожої техніки та інших цілях, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

- Повітряні сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт і один літак окупантів. Екіпажі штурмовиків Су-25 і бомбардувальники Су-24м Повітряних сил ЗС України спільно завдали чотирьох авіаударів по колонах танків, броньованій техніці противника та інших цілях, - йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук у вівторок увечері.

Доповнено:

Під час авіанальоту на Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки.

Зенітні ракетні дивізіони С-300, уразили три літаки окупантів. Тож Повітряні сили збили 5 винищувачів.

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога.
Українські винищувачі Су-25 завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.

Су-24м Повітряних Сил завдали щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні із пальним на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

За допомогою Bayraktar TB2 знищено танк противника і два ЗРК «Бук» окупантів!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна літак вертоліт
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