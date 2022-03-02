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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

З території Білорусі систематично наносяться ракетні удари по Україні

Сьогодні, 01:32 Переглядів: 152

 

Оперативна інформація станом на 00.00 1 березня від Генштабу ЗСУ

Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. В подальшому, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів.

Так, з території РБ з 24 лютого 2022 року систематично наносяться ракетні удари по військовим та цивільним об’єктам. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічнно рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ.

За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.

В зв’язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів. Так, окупаційними військами, по мірі просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва.

Противник продовжує цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику нищівної поразки на всіх напрямках.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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