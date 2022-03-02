Щоб було чим бити ворога: в Україну прибула партія Javelin та NLAW

Сьогодні, 01:39 Переглядів: 0

Японія додатково виділила 100 мільйонів доларів для підтримки України

Українська дипломатія продовжує невпинно працювати на всіх фронтах, аби захистити Україну та українських громадян.

Увага всієї Європи сьогодні була прикута до виступу Президента України Володимира Зеленського під час надзвичайної пленарної сесії Європейського парламенту.

Україна заслуговує на повноцінне членство в Європейському Союзі вже зараз. Румунія та Угорщина долучилися до кола держав-членів ЄС, які підтримують прискорений вступ України до Євросоюзу.

Військова допомога

В Україну прибула нова партія протитанкових комплексів Javelin та NLAW.

Уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та обладнання для українських Сил Оборони.

Фінансова підтримка

Японія додатково виділила 100 мільйонів доларів для підтримки України. Загальний обсяг японської допомоги вже сягнув 200 млн. дол. США.

Естонський Bolt виділив 1 мільйонів євро на допомогу Україні. Компанія планує виділити ще 4 мільйони євро протягом наступних двох тижнів.

Ізоляція Росії

Представники понад 50 держав на знак протесту вийшли із зали під час виступу міністра закордонних справ РФ у Женеві.

Греція припиняє всі культурні заходи з РФ.

Американська нафтова корпорація Exxon Mobil відкликає своїх фахівців з усіх російських нафтогазових проєктів.

Данська компанія Moller-Maers, яка забезпечує 20% перевезень вантажів у світі, оголосила про припинення прийому на доставку товарів з та до Росії.

Гуманітарна допомога