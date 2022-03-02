Окупанти зайшли до Тростянця трьома колонами і зайняли місто

Вони прикриваються цивільними
Місто Тростянець, що розташоване між Сумами та Охтиркою, зайняли російські війська. Про це повідомили журналісти в телеефірі об'єднаного українського мовника.
За даними журналістів, російські війська трьома колонами зайшли до Тростянця 1 березня і зайняли місто. Вони знесли танком ворота у Круглий двір (адиба-манеж, пам'ятка архітектури XVIII століття – ред.) і розбили картинну галерею.
У місті пошкоджено лінії електропередач і дороги. Також у Тростянці частково немає інтернету, не транслюється телебачення та радіо.
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