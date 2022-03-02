На Сумщині Байрактар знищив дві колони ворога

Про кількість ліквідованих російських загарбників, які перебували у знищених колонах, даних поки що немає
На Сумщині ввечері 1 березня почали застосовувати Байрактар проти російських загарбників, вдалося знешкодити велику кількість військової техніки. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.
На вечір 1 березня там знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району.
А поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близкько 100 одиниць - в основному танки та БТР.
Про кількість ліквідованих російських загарбників, які перебували у знищених колонах, даних поки що немає.
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