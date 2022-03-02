Apple та Apple Pay більше не працює в Росії

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 259

Також Федоров просить гендиректора Apple заблокувати для росіян доступ до магазину додатків AppStore

Американська компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

- Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, дякую Тім Кук, - написав Федоров у своєму Facebook.

Згодом Федоров додав, що Apple заявила, що мобільний платіжний сервіс Apple Pay більше не працює в РФ. Водночас на сайті Apple Росія все ще значиться у списку країн, де працює сервіс.

Також Федоров звернувся до генерального директора компанії Apple з проханням заблокувати для росіян доступ до магазину додатків AppStore.

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., виділила $15 млн на допомогу Україні.

- Провів дзвінок із Google. Вдячний за підтримку України в дуже складний час - страшну війну з Росією. Обговорили те, що вже зроблено для нас: виділили $15 млн на допомогу Україні, а також прямі гранти та рекламні кредити. Включили повідомлення SOS на сайті «Пошук» у всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців, - написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Він також повідомив, що Google відключила деякі функції Google Maps в Україні для забезпечення безпеки громадян, автоматично посилила захист облікових записів Google для українців.

Федоров також повідомив, що у компанії борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.