Apple та Apple Pay більше не працює в Росії

Також Федоров просить гендиректора Apple заблокувати для росіян доступ до магазину додатків AppStore
Американська компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Згодом Федоров додав, що Apple заявила, що мобільний платіжний сервіс Apple Pay більше не працює в РФ. Водночас на сайті Apple Росія все ще значиться у списку країн, де працює сервіс.
Також Федоров звернувся до генерального директора компанії Apple з проханням заблокувати для росіян доступ до магазину додатків AppStore.
Американська Google, що входить до Alphabet Inc., виділила $15 млн на допомогу Україні.
Він також повідомив, що Google відключила деякі функції Google Maps в Україні для забезпечення безпеки громадян, автоматично посилила захист облікових записів Google для українців.
Федоров також повідомив, що у компанії борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією.
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