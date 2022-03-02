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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Україна заборонить суднам рф плавати у своєму територіальному морі та заходити в порти

Сьогодні, 03:45 Переглядів: 302

 

Уряд хоче розірвати угоди про використання внутрішніх водних шляхів з Білоруссю

Україна готує розпорядчий документ щодо заборони плавання у територіальному морі та входу до морських портів України суден, які ходять під прапором росії або пов'язані з рф. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Зокрема, рішення стосується суден, власниками, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни рф, юридичні особи, які зареєстровані на території російської федерації, а також фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовано санкції. Окрім того, буде заборонено вхід суден під прапором України до портів російської федерації.

Уряд хоче розірвати угоди про використання внутрішніх водних шляхів з Білоруссю. З міркувань безпеки Кабінет міністрів встановив 3-й рівень безпеки в морських портах. 

Україна направила майже 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення росії до України та факти грубого порушення міжнародного морського права. Українська сторона вимагає зупинити морське сполучення з портами рф та обслуговування російських суден в іноземних портах.

Наразі вже Міністерство транспорту Великої Британії вирішило заборонити заходити в порти суднам, будь-як пов’язаним із російською федерацією. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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