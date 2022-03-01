Путін зриває злість через хід війни на своєму оточенні та боїться «палацового перевороту»

Президент Росії Владімір Путін розгніваний перебігом війни в Україні, де армія РФ зазнає колосальних втрат
Як повідомляє NBC News з посиланням на американську розвідку, через це він згоняє злість на своєму оточенні та ховається у резиденції на Уралі.
ЗМІ повідомляють, що на останньому брифінгу у США, де обговорювали агресію Росії проти України, однією з актуальних тем був психічний стан російського президента. Цю інформацію підтвердив сенатор Чак Грасслі.
А російський мільярдер Сергій Пугачов, колишній друг Володимира Путіна, спрогнозував «палацовий переворот» у Росії. Про це він заявив в інтерв'ю засновнику видання «ГОРДОН» Дмитрові Гордону, відповідаючи на запитання, яким буде «кінець Путіна».
На думку бізнесмена, Путін не розуміє «рівня трагедії».
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