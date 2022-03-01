Путін зриває злість через хід війни на своєму оточенні та боїться «палацового перевороту»

Вчора, 23:51 Переглядів: 1 249

Як повідомляє NBC News з посиланням на американську розвідку, через це він згоняє злість на своєму оточенні та ховається у резиденції на Уралі.

- Така поведінка нетипова для Путіна, зазвичай він стримує свої емоції, - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що на останньому брифінгу у США, де обговорювали агресію Росії проти України, однією з актуальних тем був психічний стан російського президента. Цю інформацію підтвердив сенатор Чак Грасслі.

А російський мільярдер Сергій Пугачов, колишній друг Володимира Путіна, спрогнозував «палацовий переворот» у Росії. Про це він заявив в інтерв'ю засновнику видання «ГОРДОН» Дмитрові Гордону, відповідаючи на запитання, яким буде «кінець Путіна».

- Внутрішнє розв'язання проблеми. Як завжди, – сказав Пугачов, нагадавши, як до Путіна у Росії змінювалася влада.



На думку бізнесмена, Путін не розуміє «рівня трагедії».

- Він не розуміє, що путінської Росії більше немає… Гарантій Путіну ніхто не дасть. Це буде черговий такий палацовий переворот. Він може бути досить м'яким, а може – досить жорстким... Сьогодні Путін коштує дуже мало. Це розуміє все його оточення. Я так чи інакше спілкуюся з людьми. Якщо місяць тому люди боялися сказати погане слово на його адресу просто телефоном, то сьогодні це просто... це те, що кажуть на площах України! Це найближче коло Путіна, – розповів Пугачов.