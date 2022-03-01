Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Путін зриває злість через хід війни на своєму оточенні та боїться «палацового перевороту»

Вчора, 23:51 Переглядів: 1 249

 

Президент Росії Владімір Путін розгніваний перебігом війни в Україні, де армія РФ зазнає колосальних втрат

Як повідомляє NBC News з посиланням на американську розвідку, через це він згоняє злість на своєму оточенні та ховається у резиденції на Уралі.

- Така поведінка нетипова для Путіна, зазвичай він стримує свої емоції, - йдеться в повідомленні.  

ЗМІ повідомляють, що на останньому брифінгу у США, де обговорювали агресію Росії проти України, однією з актуальних тем був психічний стан російського президента. Цю інформацію підтвердив сенатор Чак Грасслі.

А російський мільярдер Сергій Пугачов, колишній друг Володимира Путіна, спрогнозував «палацовий переворот» у Росії. Про це він заявив в інтерв'ю засновнику видання «ГОРДОН» Дмитрові Гордону, відповідаючи на запитання, яким буде «кінець Путіна».

- Внутрішнє розв'язання проблеми. Як завжди, – сказав Пугачов, нагадавши, як до Путіна у Росії змінювалася влада.


На думку бізнесмена, Путін не розуміє «рівня трагедії».

- Він не розуміє, що путінської Росії більше немає… Гарантій Путіну ніхто не дасть. Це буде черговий такий палацовий переворот. Він може бути досить м'яким, а може – досить жорстким... Сьогодні Путін коштує дуже мало. Це розуміє все його оточення. Я так чи інакше спілкуюся з людьми. Якщо місяць тому люди боялися сказати погане слово на його адресу просто телефоном, то сьогодні це просто... це те, що кажуть на площах України! Це найближче коло Путіна, – розповів Пугачов.
3
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти путин
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх