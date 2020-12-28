Веселий 2020-й: підсумки року в Кременчуці

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Підсумки року, який надів на всіх маски і посадив на карантин: згадаємо разом події року Білого Металевого Щура, що минає.





Новосанжарська битва з коронавірусом





Шокуючі кадри з селища, розташованого лише за 80 км від Кременчука, з'явилися на всіх світових телеканалах. 76 українців та іноземців, евакуйованих із китайського Уханя, зустріли камінням і палаючими шинами. Щоб довезти людей до санаторію на ізоляцію, довелося залучати БТР та іншу військову техніку.



Кременчук пішов на карантин

З 12 березня Кременчук зачинився на карантин. Зачинилися школи, в парках і громадському транспорті з'явилися "білі чоловічки".

На в'їздах у місто поставили коронавірусні пости: щоб обмежити рух, якщо буде зовсім сутужно. Пішла інформація про "страшні поїзди", які повертаються з Італії.





Із 17 березня Україна закрила сполучення з іншими країнами, перестали літати літаки.





З 26 березня всюди вхід лише в масках: у транспорт, аптеки, магазини. На карантин пішли кафе, ресторани і вся сфера розваг. Маски й антисептики стали швидко зникати з аптек та магазинів.





У транспорті ввели обмеження: пускали лише за перепустками. А перевозити можна було не більше 10 осіб. На тролейбусних зупинках почалися бої за "право влізти" першим. Обмеження в комунальному транспорті залишаються і зараз.



27 березня в місті підтвердили перший випадок коронавірусу. Захворіла 69-річна кременчужанка, донька якої приїхала з Польщі.





У Кременчуці почали з'являтися санітарні зони: їх створювали там, де були підтверджені випадки захворювання на коронавірус.





У Кременчуці відкрили свою ПЦР лабораторію: забір матеріалу робить лікарня "Придніпровська", а аналізи проводять у Кременчуцькому пологовому будинку.





15 квітня зафіксували першу смерть від коронавірусу. Чоловікові було 84 роки. Його госпіталізували з пневмонією в інфекційну лікарню.





Закрили центральну районну лікарню. Причина - спалах захворюваності серед працівників. У місті станом на 5 травня в 43 випадках коронавірус був пов'язаний із медпрацівниками і їхнім колом спілкування.





Послаблювати карантинні обмеження почали лише в травні. Але послабили ненадовго: восени Кременчук накрив сплеск захворюваності. 13 листопада ми опинилися за статистичними даними в "червоній зоні". У країні ввели карантин вихідного дня. Після новорічних свят карантин знову посилять.



Коронавірус обійшовся місту в 48 млн грн. Із них 5,4 млн грн пішло на компенсацію проїзду в маршрутках за перепустками.







Бунт на “швидкій”







У середині травня в Кременчуці збунтувалися співробітники «швидкої» - вимагали виплатити їм обіцяні 300% за боротьбу з COVID-19. Замість них їм доплатили по 2,5 тисячі гривень.



Фельдшерка з Кременчука стала відома на всю Україну







Ольга Ляшенко, фельдшерка кременчуцької "швидкої", першою в соцмережах відверто написала про те, що пацієнти часто брешуть диспетчерам, боячись відкрито сказати про симптоми коронавірусу. Її пост підірвав соцмережі: - Ми їдемо до вас на виклики не з рушницею і не з гранатою. Ми їдемо надавати вам допомогу. Але чому ви бл *** мовчите? Вчора за добу три виклики, на яких фельдшери випитували, з ким був контакт. І ви зізнавалися, що він був, не диспетчеру, а нам на виклику. Якого хр *** ви брешете собі на шкоду?





Ольга разом із лідером групи «БEZ ОБМЕЖЕНЬ» стала обличчям всеукраїнського благодійного марафону зі збору коштів для боротьби з коронавірусом.





Протест асенізаторів







21-26 лютого в місті бунтували приватні асенізатори: спочатку приїхали на робочих машинах під мерію. А потім, 25 і 26 лютого, навіть припинили роботу. Вони протестували проти ініціативи міської влади, яка хотіла дати добро на відкачування вигрібних ям лише комунальному підприємству КАТП -1628. Влада їх таки почула - і не відібрала роботу.



Вбивство на зупинці







18 лютого біля зупинки Водоканал вбили 33-річного чоловіка. Вбивство скоїв знайомий через стару образу. У чоловіків стався конфлікт. Один із них дістав травмат і кілька разів вистрелив в іншого: потрапив у грудну клітку. Врятувати пораненого не вдалося.



Спалили авто дружини заступника комбата патрульної поліції







Вночі 5 березня у провулку Олега Кошового згорів Volkswagen СС, що належить дружині заступника командира батальйону патрульної поліції Кременчука Романа Мірошника. Кажуть про навмисний підпал. Підозрюють, що це пов'язано з роботою правоохоронця.







Гучний вибух на кар'єрі









26 травня ввечері Кременчук налякав гучний вибух. Його почули в усіх куточках міста і навіть за його межами. Він стався під час роботи на Малокохнівському гранкар'єрі.





Спалив дружину живцем







4 червня в Крюкові, на вулиці Приходька, в магазині "Фея" чоловік підпалив свою 38-річну дружину. Він прийшов до неї на роботу з каністрою бензину, сокирою і газовим балоном для розпалювання вогню. Закрився з жінкою в магазині. Облив її горючою сумішшю і підпалив. Жінка згоріла заживо.





Скорочення на КВБЗ





У Кременчуці пройшли скорочення на підприємствах. У червні 600 працівників "оптимізували" на КВБЗ. Причина - падіння виробництва.





Вбивство в "Швидко гроші"









25 червня у відділенні "Швидко гроші" чоловік убив касирку. Він побив її молотком і забрав гроші з сейфа: 24 тис грн. Від отриманих ран жінка померла в лікарні. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що у нього були борги, а на мізки постійно тиснули колектори. За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років.



Кременчук розширився







Кременчук у процесі децентралізації приєднав чотири села Потоківської сільради: Потоки, Соснівку, Малу Кохівку, Придніпрянське. Розширився і Кременчуцький район (із центром у Кременчуці): він приєднав Козельщинський, Семенівський, Глобинський райони. Всього в області, за рішенням Верховної Ради, залишилося 4 райони. За новим адміністративно-територіальним поділом провели і місцеві вибори.





ДЮСШ№2 вийшла на мітинг







У ДЮСШ№2 розгорівся корупційний скандал: екс-директор школи Кобзистий - проти мера Малецького. Правоохоронці розслідують кримінальну справу з приводу подвійної оплати будівельних робіт - заміни вікон в КДЮСШ №2. Звільнений директор школи Віктор Кобзистий стверджує, що до порушення його спонукали посадові особи. 17 серпня під стінами мерії мітингували спортсмени, викладачі Кременчуцької дитячо-юнацької спортшколи №2, вимагаючи, щоб мер Віталій Малецький, його заступник Руслан Проценко прийшли на допит до прокуратури у кримінальній справі.



Жахлива ДТП з маршруткою







11 вересня в аварію потрапила маршрутка, що перевозила пасажирів. ДТП сталася в Бориспільському районі. На трасі зіткнулися дві вантажівки. Одну з них викинуло на зустрічну смугу, через що вона врізалася в автомобіль ВАЗ і кременчуцьку маршрутку. У салоні маршрутки перебувало 18 пасажирів. Водій маршрутного таксі та два пасажири загинули, троє потрапили до лікарні у важкому стані. Також загинули двоє людей в автомобілі ВАЗ.





Черги до Центру зайнятості



До Центру зайнятості у вересні вишикувалася черга охочих зареєструватися. Через збільшення кількості безробітних - під час карантину безробіття зросло втричі - люди не могли стати на облік. Фахівці не встигали приймати всіх і запускали обмежене число відвідувачів. Щоб потрапити на прийом, живу чергу займали з 6 ранку.





Працівники "АвтоКрАЗу" перекрили трасу









У вересні працівники "АвтоКрАЗу" тричі перекривали київську трасу, а також вул. В. Пугачова і Ярославський проїзд, вимагаючи виплатити зарплату. На той момент їм заборгували гроші за 8 місяців. Відвойовувати своє до прохідної заводу 21 вересня прийшло понад 200 осіб. Мітинг активно підігрівали місцеві політики-активісти. Вибори пройшли - інтерес до КрАЗу політики втратили, а борг із зарплати залишився. Наразі завод перебуває у процедурі банкрутства.



Вибрали старого-нового мера і депутатів



25 жовтня відбулися вибори до місцевих рад. Вибирали мера і депутатів до міської, обласної, районних рад. Вибори провели за новою системою: відкритими партійними списками. Балотуватися в депутати можна було лише від партій. До міськради намагалося пройти 14 партій. Пройшло лише шість. На пост мера претендувало 10 осіб. Виграв діючий мер - Віталій Малецький.





Кременчужани боронять Україну



Поки всі воюють з коронавірусом, наші хлопці залишаються на своїх постах у зоні АТО, захищаючи державу. Збір допомоги нашим бійцям продовжують волонтери.





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Врятував дитину з "крижаної пастки"

9 грудня 18-річний кременчужанин врятував 9-річну дівчинку, яка провалилася під лід на Сухому Кагамлику. Разом із подругами вона вийшла погуляти на лід, і він не витримав: дівчинка пішла під воду по пояс. Дмитро Петулько виявився неподалік і, не чекаючи приїзду рятувальників, витяг дівчинку з води.



Стальзавод зупинився







31 березня, незважаючи на антикоронавірусні обмеження, біля стальзаводу зібралася купа людей. Працівники підприємства повідомили, що завод зупинився, їх звільняють. На підприємстві пояснили, що з контрактниками - а їх більше тисячі - просто не продовжили раніше підписані договори. Друга хвиля скорочення настала у вересні: ще мінус 300 чоловік









НП на НПЗ









4 червня на дві години зупинився Кременчуцький НПЗ. Фотографії диму і полум'я, яке виривалося з факелів, розповзлися в соцмережах. Через збій у роботі НПЗ був здійснений аварійний викид газу.





22 дні на байдарці







У кінці липня в Кременчуці фінішував мандрівник Михайло Закусилов із Чернігова, який за 22 дні пройшов Псел на одномісній байдарці. Він самотужки подолав річку від кордону з Росією до місця, де вона впадає в Дніпро.





Тролейбуси поїхали через міст і в Кохнівку







У місті відбувся тролейбусний прорив. «Рогатого» вперше пустили у Велику Кохнівку (маршрут № 5А+) і через міст. Тролейбус № 26А+ курсує за маршрутом «Вул. Молодіжна - вул. Академіка Герасимовича», з'єднавши лівий і правий берег міста. Там, де немає контактної мережі, тролейбус йде автономно. Вартість проїзду не змінилася - все ті ж дві гривні.

11 листопада нові тролейбуси з автономним ходом у тестовому режимі поїхали в Потоки. У планах пустити їх у Піщане і на Власівку.





Прокинувся привид мосту







Перед виборами традиційно спливла тема будівництва нового мосту в Кременчуці. Його несподівано пообіцяли побудувати вже протягом 3 років, а будівництво розпочати в 2021 році. Він повинен з'єднати траси Н-08 та М-22. Але після виборів щось знову пішло не так: терміни проведення тендера відтягнули, і ще незрозуміло, звідки візьмуться гроші на міст - Держбюджетом вони не передбачені.



Тарифні гойдалки







Із самого початку року тарифи не заспокоювалися і не стояли на місці. На газ, тепло їх то піднімали, то опускали, причому на тепло опускали якраз напередодні місцевих виборів. Останній подарунок кременчужанам поклали під ялинку: зростання тарифів на гарячу воду і тепло на 13-21%. А до того ж майже на півтори гривні за куб подорожчав газ для населення …





До Дня міста пройшла регата









26 вересня в Кременчуці до Дня міста відбулася вітрильна регата - підкорювали хвилі Дніпра на 36 яхтах 187 яхтсменів з усієї України. Найстаршому з них - 83.