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Топ новина, Кременчук, Споживач

Для кременчужан «під ялинку» подорожчав газ — майже на півтори гривні

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 3 074 Коментарів: 9

 

У січні ціна на газ від «Кременчукгаз-постачання» складе 8,5 грн за кубометр проти 7,05 грн у грудні

ТОВ «Кременчукгаз-постачання» оприлюднило ціни на газ для побутових споживачів на січень 2021 року. Ціна на газ складатиме за 1000 кубометрів — 8500 грн з ПДВ (тобто 8,5 грн за кубометр). Це ціна без вартості доставки газу.


За даними цього ж постачальника, ціна на газ у грудні складала 7050 грн з ПДВ (тобто 7,05 грн за кубометр). Отже, ціна на газ у січні зросла на 1 грн 45 коп (на 17%). Тобто для абонентів, які використовують газ для опалення, навіть економні 200 кубометрів обійдуться у січні на 290 гривень дорожче, ніж у грудні.


Втім, ціна на січень ще може бути змінена у зв’язку із змінами на ринку природного газу України, повідомляє ТОВ «Кременчукгаз-постачання»: річ у тім, що станом на 26 число кожного місяця ціна формується попередньо, потім вона може коригуватися (наприклад, так вона коригувалася у листопаді в бік зменшення).


Як пояснив керівник ТОВ «Кременчукгаз-постачання» Валерій Кузьминський, ціна на газ зросла у зв'язку зі змінами ціни на європейській біржі, де нині купує газ кременчуцька газова компанія.


НАК «Нафтогаз України» також повідомив про зростання ціни із січня 2021 року на 14% — до 7,22 гривні за кубометр без вартості доставки. Але в цього постачальника газ значно дешевший.


Як пише «Главком», більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Найбільше газ подорожчав у ТОВ «Львівенергозбут» – ціна сягнула 10,8 грн за кубометр (у грудні 8,7 грн).


Ціна у більшості облгаззбутів коливається в межах 9,88-9,92 грн за куб (з ПДВ і без вартості послуги за розподіл), тоді як у грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб.


Постачальник останньої надії – ДП «Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр (у грудні – 6,77 грн). Найнижчу ціну пропонує ТОВ «Мегаватт Енерго» – 7,05 грн (у грудні – 6,22 грн).


Ринок газу для населення: як кременчужани можуть змінити постачальника блакитного палива


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ ціна Кременчукгаз-постачання тариф

Коментарі: 9

30
xikilla:
Сьогодні, 14:06

Ну хочется написать только одно: вы ........ .......  ,..........,..........,!


32 0
621
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:34

Самое интересное: газ в подземные хранилища нафтогаз закачивает летом, когда цена для них около 1,5-1,9 грн/куб... Зимой же они мычат что везде подорожало, а по факту - продают всё тот же, по 1,5-1,9 грн/куб который. Зарплаты себе ещё в нафтогазе подняли на 50%. Они там совсем ***!


48 1
1 072
hunter:
Сьогодні, 18:16

Цитата: 

«Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр


Уже уточнили цену 7.22 за январь.


1 4
2 534
zzzzzz:
Сьогодні, 18:26

Учитывая стоимость доставки в частном секторе выходит неплохо гривен по 10-11..... Не , ну чо эпоха бедности закончилась, тарифного геноцида нет, да зелепупики?


12 11
15
limon4ik:
Сьогодні, 18:31

И в нагрузку:

 

Льготные 100кВт для населения отменили.

Кабмин принял правки в PSO на электроэнергию для населения с подачи Витренко. Теперь тариф един для всех 1.68 грн. за кВт/ч.

PSO в таком виде приняли на 3 месяца.

 


9 0
2 534
zzzzzz:
Сьогодні, 19:21

Цитата: limon4ik
приняли на 3 месяца.
правильно, на 4 месяц будет дороже уже.


5 9
97
1
ags:
Сьогодні, 19:57

Якунович сидел на 2х стульях. Тянул за титьку наших "европейских партнёров" и "братский народ". Были и цена на ресурсы хорошая. И манипулировать можно было. Европа не даст кредит, даст Россия. А теперь то что? Европа через НАБУ и антикоррупционные комитеты шантажирует всю управляющую верхушку. Бюджет на 60% состоит из кредитов. Энергоблоки АЭС закрывают, чтоб продавать дорогую зелёную энергию олигархов. Дороги строят Турки. Землю распродают за бесценок. Лес стали рубить в десятки раз больше. Комуналка в долларах вырасла более чем в 2 раза, а минималка упала. Петя раскачал, а Зеля продолжил тему. При этом люди проголосовали за эти партии на местных выборах. Вообще не понимаю, в Украине одни мазахисты живут?


18 3
408
Кавоман:
Сьогодні, 23:23

Цитата: ags

Вообще не понимаю, в Украине одни мазахисты живут?

Приблизно  десь 73%


0 1
136
1
Добрыня:
Сьогодні, 23:25

Цитата: Кавоман
Цитата: ags

Вообще не понимаю, в Украине одни мазахисты живут?

Приблизно  десь 73%

а почему не 100% ???


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