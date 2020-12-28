Битва на льоду: у Кременчуці відбувся Новорічний турнір з хокею

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Фото: Ірина Василенко

Протягом двох днів, 26 та 27 грудня, на арені «Айсберг» за підтримки Сергія Мазура пройшов Новорічний турнір з хокею серед ветеранів та аматорів. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.





Участь у змаганнях взяли 5 команд з 4-х міст України: «Кременчук», «Шторм» (Кременчук), «Черкаси», «Полтава» та «Сєвєродонецьк».





Матчі проходили у цікавій боротьбі, а переможець визначився тільки в останньому поєдинку, коли «Кременчук» виграв 4:1 у «Черкас», та обійшов у турнірній таблиці своїх земляків зі «Шторму».





«Містяни» набрали 11 очок, другий – з 10 балами – кременчуцький «Шторм», третє місце посів «Сєвєродонецьк» (7), четверте – «Полтава» (3), п’яте – «Черкаси» (0).





ХК «Кременчук»





Додамо, що у складі переможців грали президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур та головний тренер кременчужан Олександр Савицький. Тренерами команди були Михайло Кириленко та Герман Десятников.





Золоті медалі також вибороли: Дмитро Сумец, Олександр Фролов, Юрій Мироненко, Володимир Ярошко, Артем Гниденко, Володимир Дзюба, Андрій Смирнов, Юрій Яцуха, Дмитро Кузьменко, Вадим Селіверстов, Анатолій Нагірняк, Ігор Кардаш, Олександр Селютин, Денис Ісаєнко.





Результати матчів:





26 грудня

Кременчук – Шторм 5:3

Черкаси – Полтава 3:6

Кременчук – Сєвєродонецьк 5:4Б

Шторм - Черкаси 7:2

Полтава – Сєвєродонецьк 1:3





27 грудня

Сєвєродонецьк – Шторм 1:4

Полтава – Кременчук 3:7

Черкаси – Сєвєродонецьк 0:12

Шторм – Полтава 3:2

Кременчук – Черкаси 4:1





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