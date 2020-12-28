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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Фотоколекція

Битва на льоду: у Кременчуці відбувся Новорічний турнір з хокею

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 341

 

Змагання проходили на льодовій арені «Айсберг»
Фото: Ірина Василенко

Протягом двох днів, 26 та 27 грудня, на арені «Айсберг» за підтримки Сергія Мазура пройшов Новорічний турнір з хокею серед ветеранів та аматорів. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.


Участь у змаганнях взяли 5 команд з 4-х міст України: «Кременчук», «Шторм» (Кременчук), «Черкаси», «Полтава» та «Сєвєродонецьк».


Матчі проходили у цікавій боротьбі, а переможець визначився тільки в останньому поєдинку, коли «Кременчук» виграв 4:1 у «Черкас», та обійшов у турнірній таблиці своїх земляків зі «Шторму». 


«Містяни» набрали 11 очок, другий – з 10 балами – кременчуцький «Шторм», третє місце посів «Сєвєродонецьк» (7), четверте – «Полтава» (3), п’яте – «Черкаси» (0).


ХК «Кременчук»


Додамо, що у складі переможців грали президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур та головний тренер кременчужан Олександр Савицький. Тренерами команди були Михайло Кириленко та Герман Десятников.


Золоті медалі також вибороли: Дмитро Сумец, Олександр Фролов, Юрій Мироненко, Володимир Ярошко, Артем Гниденко, Володимир Дзюба, Андрій Смирнов, Юрій Яцуха, Дмитро Кузьменко, Вадим Селіверстов, Анатолій Нагірняк, Ігор Кардаш, Олександр Селютин, Денис Ісаєнко.


Результати матчів:


26 грудня

Кременчук – Шторм 5:3

Черкаси – Полтава 3:6

Кременчук – Сєвєродонецьк 5:4Б

Шторм - Черкаси 7:2

Полтава – Сєвєродонецьк 1:3


27 грудня

Сєвєродонецьк – Шторм 1:4

Полтава – Кременчук 3:7

Черкаси – Сєвєродонецьк 0:12

Шторм – Полтава 3:2

Кременчук – Черкаси 4:1


Срібні призери - ХК «Шторм»


Бронзові медалі у «Сєверодонецька»

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Автор: Альона Душенко Фото: Ірина Василенко
Теги: хокей

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