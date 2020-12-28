Під Кременчуком зіштовхнулися «копійка» та «Таврія»: ВАЗ «злетів» у кювет

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 956

Під Кременчуком зіштовхнулися «копійка» та «Таврія». Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, це сталося 27 грудня близько 14.30 поблизу Щербаків.





У результаті аварій ВАЗ-2101 злетів у кювет та перекинувся. У ДТП постраждала 31-річна пасажирка «копійки».





Обставини ДТП встановлюють. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).