Ще 4 385 українців інфікувалися коронавірусом, на Полтавщині – 243 людини

У країні за добу одужала 7 191 особа
4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 грудня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 588 осіб;
- летальних випадків – 75;
- одужало – 7 191 особа;
- здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 030 374 особи;
- одужало – 665 729 осіб;
- летальних випадків – 17 849;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 108 055 випадків;
- Вінницька область – 22 008 випадків;
- Волинська область – 32 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
- Донецька область – 35 188 випадків;
- Житомирська область – 38 545 випадків;
- Закарпатська область – 27 879 випадків;
- Запорізька область – 52 175 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
- Київська область – 57 614 випадків;
- Кіровоградська область – 8 234 випадки;
- Луганська область – 10 013 випадків;
- Львівська область – 60 005 випадків;
- Миколаївська область – 29 878 випадків;
- Одеська область – 69 134 випадки;
- Полтавська область – 34 843 випадки;
- Рівненська область – 40 332 випадки;
- Сумська область – 40 129 випадків;
- Тернопільська область – 33 540 випадків;
- Харківська область – 67 991 випадок;
- Херсонська область – 17 193 випадки;
- Хмельницька область – 38 408 випадків;
- Черкаська область – 37 856 випадків;
- Чернівецька область – 39 515 випадків;
- Чернігівська область – 29 212 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 243. Одужали 25 869 жителів області, продовжує лікування 8 261 людина, зокрема, 188 дітей. Всього нараховують 713 летальних випадків.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 13 892 (60 нових випадків),
- Кременчук – 4 751 (66 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 587 (21 новий випадок),
- Миргород – 1 411,
- Полтавський район – 1 356 (7 нових випадків),
- Лохвицький район – 967 (7 нових випадків),
- Лубни – 951 (10 нових випадків),
- Зіньківський район – 783,
- Пирятинський район – 674,
- Котелевський район – 647 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 587 (2 нові випадки),
- Новосанжарський район – 574 (7 нових випадків),
- Глобинський район – 572,
- Карлівський район – 520,
- Диканський район – 492,
- Миргородський район – 482,
- Хорольський район – 466 (26 нових випадків),
- Шишацький район – 431 (1 новий випадок)
- Кобеляцький район – 414,
- Гадяч – 379 (8 нових випадків),
- Решетилівський район – 378 (15 нових випадків),
- Семенівський район – 351 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 315,
- Чутівський район – 296,
- Машівський район – 262,
- Козельщинський район – 249 (8 нових випадків),
- Гадяцький район – 245 (2 нові випадки),
- Лубенський район – 237,
- Чорнухинський район – 198,
- Гребінківський район – 197 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 179.