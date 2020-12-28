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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 4 385 українців інфікувалися коронавірусом, на Полтавщині – 243 людини

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 317

 

У країні за добу одужала 7 191 особа

4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 грудня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 588 осіб;
  • летальних випадків – 75;
  • одужало – 7 191 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 030 374 особи;
  • одужало – 665 729 осіб;
  • летальних випадків – 17 849;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 108 055 випадків;
  • Вінницька область – 22 008 випадків;
  • Волинська область – 32 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
  • Донецька область – 35 188 випадків;
  • Житомирська область – 38 545 випадків;
  • Закарпатська область – 27 879 випадків;
  • Запорізька область – 52 175 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
  • Київська область – 57 614 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 234 випадки;
  • Луганська область – 10 013 випадків;
  • Львівська область – 60 005 випадків;
  • Миколаївська область – 29 878 випадків;
  • Одеська область – 69 134 випадки;
  • Полтавська область – 34 843 випадки;
  • Рівненська область – 40 332 випадки;
  • Сумська область – 40 129 випадків;
  • Тернопільська область – 33 540 випадків;
  • Харківська область – 67 991 випадок;
  • Херсонська область – 17 193 випадки;
  • Хмельницька область – 38 408 випадків;
  • Черкаська область – 37 856 випадків;
  • Чернівецька область – 39 515 випадків;
  • Чернігівська область – 29 212 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 243. Одужали 25 869 жителів області, продовжує лікування 8 261 людина, зокрема, 188 дітей. Всього нараховують 713 летальних випадків.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 13 892 (60 нових випадків),
  • Кременчук – 4 751 (66 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 587 (21 новий випадок),
  • Миргород – 1 411,
  • Полтавський район – 1 356 (7 нових випадків),
  • Лохвицький район – 967 (7 нових випадків),
  • Лубни – 951 (10 нових випадків),
  • Зіньківський район – 783,
  • Пирятинський район – 674,
  • Котелевський район – 647 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 587 (2 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 574 (7 нових випадків),
  • Глобинський район – 572,
  • Карлівський район – 520,
  • Диканський район – 492,
  • Миргородський район – 482,
  • Хорольський район – 466 (26 нових випадків),
  • Шишацький район – 431 (1 новий випадок)
  • Кобеляцький район – 414,
  • Гадяч – 379 (8 нових випадків),
  • Решетилівський район – 378 (15 нових випадків),
  • Семенівський район – 351 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 315,
  • Чутівський район – 296,
  • Машівський район – 262,
  • Козельщинський район – 249 (8 нових випадків),
  • Гадяцький район – 245 (2 нові випадки),
  • Лубенський район – 237,
  • Чорнухинський район – 198,
  • Гребінківський район – 197 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 179.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика

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