Неподалік Кременчука Volkswagen збив 71-річного пенсіонера

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Неподалік Кременчука Volkswagen збив 71-річного чоловіка. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, аварія сталася 27 грудня поблизу села Салівка.





53-річний водій наїхав на пенсіонера. Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні Горішніх Плавнів. Обставини ДТП встановлюють.





Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).