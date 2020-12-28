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Кременчук

Цього тижня рух Крюківським мостом обмежать

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 429

З 20.30 до 4.00 ремонтуватимуть дорогу

Цього тижня рух Крюківським мостом буде обмежений у зв'язку з ремонтними роботами – там ліквідовуватимуть ямковість дорожнього полотна. Про це повідомляють у Кременчуцькій міській раді, посилаючись на КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління».


Відновлювати дорогу будуть у вечірній та нічний час: з 20.30 до 4.00.


Відповідно до сезону, на мосту шляховики ремонтують ушкоджені ділянки за допомогою рециклера – мобільної установки, що переробляє використаний асфальт.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: міст Крюківський міст ремонт моста ремонт доріг обмеження руху

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