Цього тижня рух Крюківським мостом обмежать

З 20.30 до 4.00 ремонтуватимуть дорогу
Цього тижня рух Крюківським мостом буде обмежений у зв'язку з ремонтними роботами – там ліквідовуватимуть ямковість дорожнього полотна. Про це повідомляють у Кременчуцькій міській раді, посилаючись на КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління».
Відновлювати дорогу будуть у вечірній та нічний час: з 20.30 до 4.00.
Відповідно до сезону, на мосту шляховики ремонтують ушкоджені ділянки за допомогою рециклера – мобільної установки, що переробляє використаний асфальт.