Ринок газу для населення: як кременчужани можуть змінити постачальника блакитного палива

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 431 Коментарів: 1

З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Це означає, що держава більше не регулює ціну для споживачів, і вона залежить від ситуації на ринку. Крім того, відтепер споживач може вільно змінювати постачальника газу. Які переваги і ризики несуть нові правила, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.









Змінити постачальника стало простіше

Важливий аспект газової реформи для населення – можливість вибирати компанію, яка постачатиме газ за найкращою ціною та сервісом. Змінити постачальника можна було і раніше, але процедура була заплутана і тривала більше трьох місяців. Спочатку потрібно було розірвати угоду з чинним постачальником, отримати довідку про відсутність боргів, особисто подати всі документи. Відтепер змінити газову компанію можна фактично у кілька кроків.





Найперше потрібно відправити новому постачальнику заяву-приєднання, надіслати пакет документів, зокрема, паспорт, ідентифікаційний код, копію останньої платіжки за газ. Усе це можна зробити онлайн або у Центрі обслуговування клієнтів. Останній крок – це отримати підтвердження про перехід до нового постачальника. Зміна відбувається автоматично протягом 21 дня.









«Споживач газу зможе змінювати постачальника буквально в один клік: потрібно відправити новому постачальнику заяву-приєднання. Все інше за вас зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій», – зауважує голова правління «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.





Керівник підрозділу «Нафтогазу» Максим Рабінович каже, що спрощення процедури переходу має зробити послуги газових компаній більш клієнтоорієнтованими.





«Доставка – це облгаз, постачання – облгаззбут. Останній тепер, по суті, не буде єдиним постачальником. Споживач зможе обрати такий самий збут із сусідньої області або будь-якого іншого постачальника за власними критеріями. У першу чергу – це ціна, яка тепер може відрізнятись, а також сервіси. Можливо, комусь більше подобається платити онлайн, а комусь подобається паперовий рахунок. Хтось хоче, щоб цей рахунок був детально розбитий, а комусь подобаються контакт-центри, які відповідають 24/7», – пояснює Рабінович.





В Україні є сотні компаній, що мають ліцензії на постачання газу населенню. Серед них споживачі вільні обирати найкращу. Водночас Кабінет міністрів затвердив «постачальника останньої надії», яким став державний «Нафтогаз». Це означає, що, якщо споживач не зможе обрати постачальника або з постачальником виникнуть проблеми, «Нафтогаз» буде продавати блакитне паливо з нульовою націнкою, поки домогосподарство не знайде собі нового постачальника.





«Із 1 серпня всі побутові споживачі перебувають у ринку, і, щоб було безперебійне газопостачання і ми не змушували їх шукати собі постачальника, вони можуть брати газ у «постачальника останньої надії», – пояснює в. о. міністра енергетики Ольга Буславець.









Складові ринкової ціни на газ





Найголовніше питання, яке турбує українців: як буде змінюватися ціна на газ. Експерти пояснюють, що відтепер ціни на газ по всій країні будуть різними. Це будуть тарифні плани, які пропонуватиме постачальник. Вони формуватимуться залежно від гуртових цін, за якими українські компанії закуповують газ у Європі, вартості транзиту, націнки, яка формується на базі внутрішніх потреб компанії, та сезонного фактору. Директор консалтингової компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль пояснює: «Населення отримуватиме газ за ринковими цінами, які відповідатимуть цінам європейським плюс доставка в Україну. Така формула у нас зараз працює для інших сегментів, тобто для промисловості».





Скільки саме коштуватиме газ на початку опалювального сезону поки спрогнозувати складно. Проте аналітики думають, що значного зростання очікувати не варто. Як і раніше, взимку ціни не будуть перевищувати 5-6 тис. грн за тис. куб м.





«Загальносвітова тенденція цін на енергоносії дуже хороша для споживачів. Ціни низькі й довго ще будуть низькими тому, що спад в промисловості. Плюс наповненість газом сховищ через те, що попередня зима була дуже теплою. У Європі сховища практично заповнені, і зростання запасів в наших сховищах теж говорить про те, що тенденція буде продовжуватися. Газу дуже багато, у будь-якому випадку ця маса ресурсу буде трохи тиснути на ринок і не давати рости цінам», – припускає президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.





Крім того, ціни має втримати конкуренція між газопостачальниками. Голова онлайн-сервісу покупки газу й електроенергії Megawatt Костянтин Башкаленко каже: «Будь-яка конкуренція породжує кращий сервіс і ціну. Державне регулювання цін і монополії неефективні – це довів не один ринок. Після відкриття ринку для нових постачальників газу та відміни спеціальних обов’язків постачати газ по регульованій ціні між газотрейдерами почнеться боротьба за кожного споживача. Хтось буде давати нижчу ціну, хтось – відтермінування виплат, хтось – кращий сервіс у вигляді онлайн-додатку без відділень, через який можна провести всі операції з купівлі газу».





Експерти погоджуються, що швидких змін на споживчому ринку газу не буде. До кінця цього року не варто чекати різкого стрибка цін або великого ажіотажу навколо зміни постачальників. Якщо до нових постачальників перейде 5% населення – це вже буде позитивною зміною в напрямку формування ринкових цін. Якщо реформа далі йтиме за планом, у майбутньому постачальника можуть змінити до 30% населення, що є середнім європейським показником.

європейським показником.



(Матеріал наданий Центром громадського моніторингу та контролю)

Від редакції ТЪ

Як на практиці діє зміна постачальника газу?





У Кременчуці газ споживачам продає ТОВ «Кременчукгаз-постачання», але тепер у неї немає монополії - можна обирати іншу. Газопостачальні компанії на своїх сайтах дають можливість приєднатися до них. (При цьому не потрібно повідомляти попереднього постачальника газу.) Зокрема, державна компанія «Газ України» розмістила форму, заповнивши яку, можна стати клієнтом компанії.





Для зміни постачальника знадобиться EIC-код - це «персональний газовый номер» об'єкту газопостачання (точки обліку). EIC-код містить 16 символів (латинські літери та цифри). Наприклад, 56XM19A205987456





Дані про ЕІС-код можна знайти:





в особистому кабінеті поточного постачальника;

зателефонувавши на гарячу лінію поточної газорозподільної або газопостачальної компанії;

в договорі з постачання газу;

в рахунку за розподіл або постачання газу.

При підготовці до переходу в ринок газу функції його постачання та розподілу розділили на рівні законодавства. При зміні постачальника газу газорозподільна компанія (у місті це ПрАТ «Кременчукгаз») не змінюється — вона як надавала, так і надаватиме послугу з газорозподілу. (Вона, до речі, оплачується окремо від газу як товару). Як працюватиме зміна постачальника, розповів Богдан Оксененко, голова правління ПрАТ «Кременчукгаз».





- У кожного споживача є унікальний код у системі споживачів газу. Тому він може відкріпитися, наприклад, від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» і прикріпитися до іншого постачальника. Але при цьому спроживачу доведеться слідкувати за тим, щоб новий постачальник заводив на нього номінацію в системі. Бо якщо номінація не буде заведена, то «Кременчукгаз» буде зобов'язаний відключити такого споживача. «Кременчукгаз»залишається оперптором газових мереж і відповідає за балансування газу на нашій території та, відповідно, слідкує за тим, щоб не допускати несанкціонованого відбору газу, - прокоментував Богдан Оксененко.





Плата за розподіл газу не змінилася. Плату за газ тепер регулює ринок — і газ від ТОВ «Кременчукгаз-постачання» вже подорожав на 40%.



