До Дня Незалежності призначили додаткові потяги через Полтавську область

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У період святкування Дня Незалежності «Укрзалізниця» призначила додаткові швидкісні поїзди №724 Київ – Харків та №723 Харків – Київ на 21, 22 та 24 серпня. Про це йдеться на сайті перевізника.





Так, 21, 22 та 24 серпня швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 724 вирушить з Києва о 13.25 та прибуде до Харкова о 18.10. На шляху прямування поїзд зупиниться на станціях Дарниця (13.43-13.45), Миргород (15.41-15.43) та Полтава-Київська (16.32-16.34).





Швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 723 відправиться з Харкова о 13.11 та прибуде до Києва о 17.56 із зупинками на станціях Полтава-Київська (14.51-14.53), Миргород (15.42-15.44) та Дарниця (17.40-17.42).