На кременчуцькій «Новій пошті» рідина з різким запахом наробила «переполоху»

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 1 623 Коментарів: 3

Під час розвантаження посилок витекла рідина з різким запахом. На місце викликали рятувальників

Увечері 11 серпня до рятувальників звернувся начальник охорони «Нова пошта». Він розповів, що в одному із відділень під час розвантаження посилок з вантажного автомобіля стався витік невідомої хімічної речовини з різким запахом.





На місце виклику направили два пожежних автомобіля. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору та захисних хімічних костюмах транспортували каністру з невідомою хімічною речовиною на безпечну відстань.





Крім того, ДСНСники провели заміри повітря на вміст хімічних сполук в повітрі. Хімічних сполук не виявили, - повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС.