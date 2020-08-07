На кременчуцькій «Новій пошті» рідина з різким запахом наробила «переполоху»

Увечері 11 серпня до рятувальників звернувся начальник охорони «Нова пошта». Він розповів, що в одному із відділень під час розвантаження посилок з вантажного автомобіля стався витік невідомої хімічної речовини з різким запахом.
На місце виклику направили два пожежних автомобіля. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору та захисних хімічних костюмах транспортували каністру з невідомою хімічною речовиною на безпечну відстань.
Крім того, ДСНСники провели заміри повітря на вміст хімічних сполук в повітрі. Хімічних сполук не виявили, - повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС.