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Надзвичайні новини

На кременчуцькій «Новій пошті» рідина з різким запахом наробила «переполоху»

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 1 623 Коментарів: 3

 

Під час розвантаження посилок витекла рідина з різким запахом. На місце викликали рятувальників

Увечері 11 серпня до рятувальників звернувся начальник охорони «Нова пошта». Він розповів, що в одному із відділень під час розвантаження посилок з вантажного автомобіля стався витік невідомої хімічної речовини з різким запахом.


На місце виклику направили два пожежних автомобіля. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору та захисних хімічних костюмах транспортували каністру з невідомою хімічною речовиною на безпечну відстань.


Крім того, ДСНСники провели заміри повітря на вміст хімічних сполук в повітрі. Хімічних сполук не виявили, - повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке ДСНС
Теги: ДСНС
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

276
ecolog:
Сьогодні, 10:08

І що ж це було , так і не з'ясували? Шмурдяк якійсь зіпсувався?


5 1
1 365
inattentive:
Сьогодні, 11:53

В Новой почте есть же мобильные отправителя и получателя. Неужели оба "морозились" ?


1 0
567
Зорин:
Сьогодні, 13:59

Потому ,что нужно нормально перевозить, а не гепать посылки.


5 1

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