У центрі Кременчука побили військового волонтера та його товариша

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 2 373 Коментарів: 12

У ніч на 12 серпня у центрі Кременчука побили військового волонтера Івана Колесника та його товариша Сергія. Іван розповів «Телеграфу», що це сталося на площі Незалежності біля «Козацької броварні». Кременчужанин разом з товаришем вийшли із закладу та чекали таксі. Їхню увагу привернув автомобіль на російських номерах, який вони почали голосно обговорювати.





Після цього до них підійшли невідомі чоловіки. Слово за слово, незнайомці напали на Івана та Сергія. Івана задули балончиком та побили. Дісталося також Сергію. Після побиття чоловіки сіли в машину на російській реєстрації та втекли.





Іван пам'ятає, що нападників було мінімум троє. За словами побитого товариша, їх було 4-5.





Наразі двоє кременчужан перебувають у лікарні. У Івана болить голова. Та, за його словами, ніби струсу немає. А от у товариша справи гірші - у нього розбите обличчя, зламаний ніс.





Хлопці написали заяву до поліції.





Волонтер запамятав номера машини: а792рр 197 регіон.