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Надзвичайні новини

У центрі Кременчука побили військового волонтера та його товариша

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 2 373 Коментарів: 12

Нападники були на машині з російською реєстрацією

У ніч на 12 серпня у центрі Кременчука побили військового волонтера Івана Колесника та його товариша Сергія. Іван розповів «Телеграфу», що це сталося на площі Незалежності біля «Козацької броварні». Кременчужанин разом з товаришем вийшли із закладу та чекали таксі. Їхню увагу привернув автомобіль на російських номерах, який вони почали голосно обговорювати.


Після цього до них підійшли невідомі чоловіки. Слово за слово, незнайомці напали на Івана та Сергія. Івана задули балончиком та побили. Дісталося також Сергію. Після побиття чоловіки сіли в машину на російській реєстрації та втекли.


Іван пам'ятає, що нападників було мінімум троє. За словами побитого товариша, їх було 4-5.


Наразі двоє кременчужан перебувають у лікарні. У Івана болить голова. Та, за його словами, ніби струсу немає. А от у товариша справи гірші - у нього розбите обличчя, зламаний ніс.


Хлопці написали заяву до поліції.


Волонтер запамятав номера машини: а792рр 197 регіон. 

14
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: побили избиение
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 12

26
kazan47:
Сьогодні, 09:51

ребята поправляйтесь!hushed


27 39
323
Бартулович:
Сьогодні, 10:16

Каждый день кого-то бьют, но не каждый день бьют волонтеров\активистов, которые будучи в не трезвом состоянии сами придумали себе проблемы. Пускай поправляются, то у нас много машин в Украине с русс номерами, их всех нужно победить.


63 12
60
Ford Parts:
Сьогодні, 10:32

даю 100 % ,что *** получили по заслугам.


61 23
159
Минометчик Лёша:
Сьогодні, 11:12

В моем кругу общения достаточно людей после ато.Все оказались там по разным причинам, и мобилизация и по убеждению внутреннему и просто от многомудрой головы.Люди из разных социальных слоев и с разным достатком. Но они не любят говорить на эту тему, не бегают по городу в камуфляже и по поводу и без повода кричат какие они патриоты. И только один из школьных друзей, который по мобилизации охранял девять месяцев склад охранял за 50 километров в тылу, просто пёс войны и жуткий вояка по его словам. Особенно по синьке, я в рот стебал, я воевал и танки грыз как барбарис, медалей полные карманы.Вот он уже несколько раз в табло выхватывал.



По типу восприятия информации, люди делятся на три типа. Визуалы,воспринимают информацию взглядом, аудиалы на слух,кинестетики воспринимают информацию тактильно, телом и кожей. Такое впечатление , что у нас кинестетиков большинство, пока по хлебалу не получат, не чего понимать не хотят.


48 3
3 413
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:35

Цитата: Минометчик Лёша
просто пёс войны и жуткий вояка по его словам

Точно. Знаю і я одного знайомого такого, колись років 15 працювали трохи разом в одній конторі, тепер інколи зустрічаю. Служив десь у мєнтовському батальйоні. Медалей ювілейних  повно, чи вони самі собі їх штампують? Скільки разів зустрічав ,як мінімум щось із камуфляжа є, або штани, або футболка чи шорти. Інколи при повному параді. Посвідчення УБД вже таке затягане, що тільки клоччя з нього висить, махає ним скрізь де тільки можна. При мені колись викликав таксі вимагав знижку -75%, бо  так він за квартиру платить. При зустрічі одна тема-розказувати про свої подвиги. 


32 2
1 647
mangust-1:
Сьогодні, 13:13

Якось однобоко всі коментатори висловлюються.А якщо хтось із вас вийде з бару під шафе і отримає по мармизі за те,що ви в камуфляжі?Або не під шафе?Або не в камуфляжі?

А не можна було не слова відповісти словами?

Хоча,якщо люди вже підходили з балончиком,то вони вже розраховували на бійку.

Щоб зламати ніс,треба знати,куди вдарити.Так що не все так однозначно.

При бажанні поліція знайде нападників на раз-два.Тоді,порівнюючи покази,і можна визначити провину кожного.А вже потім засуджувати.


6 26
60
Ford Parts:
Сьогодні, 13:31

Цитата: mangust-1

Якось однобоко всі коментатори висловлюються.А якщо хтось із вас вийде з бару під шафе і отримає по мармизі за те,що ви в камуфляжі?Або не під шафе?Або не в камуфляжі?

А не можна було не слова відповісти словами?

Хоча,якщо люди вже підходили з балончиком,то вони вже розраховували на бійку.

Щоб зламати ніс,треба знати,куди вдарити.Так що не все так однозначно.

При бажанні поліція знайде нападників на раз-два.Тоді,порівнюючи покази,і можна визначити провину кожного.А вже потім засуджувати.

так написано же-"Їхню увагу привернув автомобіль на російських номерах, який вони почали голосно обговорювати."

Как они его обсуждали -догадаться не сложно.

Не все после"плевка" оботрутся и пойдут дальше.


17 3
4 818
КАПУША:
Сьогодні, 13:52

Цитата: Ford Parts

 

Как они его обсуждали -догадаться не сложно.

Не все после"плевка" оботрутся и пойдут дальше.

Русня в Україні має більше прав, ніж українці? 


5 15
60
Ford Parts:
Сьогодні, 13:55

Цитата: КАПУША
Цитата: Ford Parts

 

Как они его обсуждали -догадаться не сложно.

Не все после"плевка" оботрутся и пойдут дальше.

Русня в Україні має більше прав, ніж українці? 

Гражданство тут не при чем!!!

Человеком надо быть,а не "дичью"


18 5
4 818
КАПУША:
Сьогодні, 14:05

Цитата: Ford Parts

Гражданство тут не при чем!!!

Человеком надо быть,а не "дичью"

Ще забули пісеньку про мишебраття. 

 

Не виникло питання, що авто з росномерами робить в Кременчуці? Відкрию таємницю, але з раші не так вже й просто заїхати зараз в Україну. Звичайних людей не пускають. 

 

Та й елементарне - карантин вони відсиділи?


4 14
60
Ford Parts:
Сьогодні, 14:18

Цитата: КАПУША
Та й елементарне - карантин вони відсиділи?

Это к ситуации не относится.

Какая разница ?

Похороны или , какие другие свои вопросы приехали решать.

Они проезжали нашу границу и ,если они ее проехали ,то все необходимые документы у них есть-все законно.

 

Или Вы решили,что закон это вы?

 


11 3
181
Kremen.Club:
Сьогодні, 15:03

Цитата: КАПУША
Звичайних людей не пускають. 

 

Кого не пускают? Всех пускают, особенно если состоишь в родстве с теми, к кому ты едешь. Да и в той машине гражданин РФ мог быть один, тот, который за рулем. Или они сначала паспорта предъявили, а потом начали баллоном задувать?

А мораль сей басни такова, что какой бы те был рембо, а человеком надо все же оставаться.


5 2

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