Озвучили претендентів першого етапу конкурсу соціальних програм

Відбувся перший етап конкурсу соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій - 2020. Цього року на участь у конкурсі надійшло 6 проєктів від 5 громадських організацій Кременчука.
Про це було повідомлено на засіданні ради міжсекторного партнерства, що створена при виконкомі міськради:
Члени ради міжсекторного партнерства, розглянувши надані ГО пакети документів, допустили всі вищевказані проєкти до проходження наступного етапу конкурсу соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій. Про час проведення якого буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що 7 лютого 2020 року було оголошено конкурс соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій у м. Кременчуці. Відповідно до Положення конкурсу заявки на участь у ньому приймалися з 24 лютого по 20 березня. Разом із тим через запроваджені цьогоріч карантинні обмеження термін подачі заявок було продовжено до 10 квітня.