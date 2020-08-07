Озвучили претендентів першого етапу конкурсу соціальних програм

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Цього року на участь у конкурсі надійшло 6 проєктів від 5 громадських організацій Кременчука

Відбувся перший етап конкурсу соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій - 2020. Цього року на участь у конкурсі надійшло 6 проєктів від 5 громадських організацій Кременчука.





Про це було повідомлено на засіданні ради міжсекторного партнерства, що створена при виконкомі міськради:

ГО «Кремень Дзюдо» на розгляд ради подала заявку на проведення проєкту «Організація відкритого Всеукраїнського турніру з дзюдо «Кремінь САР»;

ГО «Футбольна академія «Ягуар» - проєкт «Програма розвитку дитячого спорту»;

ГО «Моя щаслива родина» - проєкт «Street life musik»;

ГО «ФК «Кремінь» - проєкт «Футбол від А до Я»

ГО «Фонд підтримки студентської молоді» - на два проєкти «Не Освіта» і «Професія мого свідомого майбутнього».

Члени ради міжсекторного партнерства, розглянувши надані ГО пакети документів, допустили всі вищевказані проєкти до проходження наступного етапу конкурсу соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій. Про час проведення якого буде повідомлено додатково.





Нагадаємо, що 7 лютого 2020 року було оголошено конкурс соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій у м. Кременчуці. Відповідно до Положення конкурсу заявки на участь у ньому приймалися з 24 лютого по 20 березня. Разом із тим через запроваджені цьогоріч карантинні обмеження термін подачі заявок було продовжено до 10 квітня.