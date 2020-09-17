У Кременчуцькому центрі зайнятості аншлаг: із 7-ї ранку шикуються черги безробітних

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 013 Коментарів: 1

Не всі люди можуть потрапити на прийом – декому доводиться ходити кілька днів, бо талонів на всіх не вистачає. Адміністрація центру зайнятості пояснює: безробітних стало у 3-4 рази більше

Безробітним доводиться займати чергу з 7 ранку, щоб потрапити на прийом до Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості. І то не факт, що отримаєш жаданий талончик, з яким потім можна піти до фахівця, щоб стати на облік. Про черги за офіційним безробіттям, які шикуються вже далеко не перший день, нам розповіли читачі.





- Я прийшла десь о 7.45 і була вже десь 30-ю чи 35-ю. А люди, як казали, стояли в черзі з 7-ї ранку. Розпочався прийом, талони закінчилися. Вийшла працівниця центру зайнятості і сказала «чекайте». Пояснила: якщо хтось не прийшов або відмовиться від прийому – додатково талони роздадуть. Я потрапила в десятку щасливчиків, які отримали ці додаткові талони (була восьмою). А людям, які були за мною, запропонували отримати талони аж через тиждень, - розповідає кременчужанка Наталя, яка зверталася у центр зайнятості 9 вересня.





Натомість кременчужанка Ірина хотіла не стояти в черзі, а записатися на прийом онлайн – проте система не видавала вільних місць для запису аж до кінця вересня. Цього тижня шукачка роботи таки пішла в живу чергу, але учора на прийом не потрапила. Каже – до 8 ранку перед воротами служби зайнятості вже стояло чоловік 40. Талони на ній якраз і закінчилися…









Фотограф ТЪ застав цю чергу, на яку поскаржилася Ірина. А ми запитали в керівництва Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості: чому люди не можуть потрапити на прийом? І звідки такі черги – небезпечні під час епідемії?













Безробітних стало в 3-4 рази більше





Керівництво Кременчуцького МРЦЗ пояснює черги великим напливом людей, які хочуть отримати статус безробітного. За словами директора центру зайнятості Віктора Калашника, фахівців, які ведуть прийом (з 8.00 до 17.15), не вистачає, щоб впоратися з цим збільшеним потоком.





- Талончики видаються рівно стільки, скільки можна опрацювати за день. Якщо коротко, просто фізична можливість, - пояснює Віктор Калашник.





Він радить людям реєструватися у мобільному додатку «Дія», через який теж можна подати заявки на прийом у службу зайнятості.





Тетяна Дерев’янко, заступник начальника відділу працевлаштування Кременчуцького МРЦЗ, яка безпосередньо спілкується з людьми та видає талони на прийом, пояснила, що безробітних у липні-вересні стало у 3-4 рази більше, ніж у березні. Цифра тих, хто перебуває на обліку як безробітний, змінюється щодня (когось ставлять на облік, когось знімають). Так, на початок березня кількість безробітних була в межах 1200 осіб, зараз уже доходить до 4000, а інколи навіть більше.





Цифра

3696 безробітних офіційно зареєстровано, станом на 16 вересня (у той же час у березні ця цифра була на рівні 1200).













Звідки такі черги?





Тетяна Дерев’янко розповіла про причини масових звернень. Це й скорочення на підприємствах, і ті люди, які не працювали роками (або працювали неофіційно), повернулися з-за кордону.





- Ми ніяк не можемо впливати на кількість звільнених з підприємств людей. Крім того, йдуть ті, хто не працював 10-15 років. Скоро почнеться опалювальний сезон. Як правило, у цей час люди приходять на облік, щоб отримувати субсидії і допомогу. Наше законодавство передбачає, що отримання соцдопомоги (чи то як малозабезпечений чи то мати-одиначка) передбачає облік у службі зайнятості (якщо людина не працює – ред.). Їм треба стати на облік та отримати цю довідку. Ніякого відношення до пошуку роботи це не має. Є категорія людей з Польщі-Чехії – їм теж треба терміново на облік, - пояснила заступник начальника відділу працевлаштування Кременчуцького МРЦЗ.

- Але ж це ненормально, коли людина змушена зранку відстоювати чергу в період епідемії, - зауважили ми.

- Так, але я теж не вважаю нормальним, що вагонзавод звільнив 1200 чоловік. Із липня йдуть скорочені з вагонзаводу, звільнені з КрАЗу, звільнені з колісного заводу. Йдуть потихеньку ті, хто ніде не працював, - каже Тетяна Дерев’янко.





Нагадаємо, раніше вагонзавод повідомляв про скорочення 600 працівників, тож, судячи з нинішньої цифри, названої у службі зайнятості, пішла друга хвиля звільнень.









Пані Дерев'янко додала, що служба зайнятості практикувала різні варіанти врегулювання черги: у тому числі – видавати талони заздалегідь на іншу дату; радили ставати в електронну чергу. Проте наплив не зменшується. Епідемія коронавірусу стала причиною скорочень і звільнень – і це зараз бачать працівники центру зайнятості.





- Сталеливарний завод масово скорочує людей. Колісний завод скорочує, але вони вже менше звільняють. КрАЗ багато звільняє – не за скороченням, там люди йдуть за власним бажанням, але йдуть масово. Є ще багато маленьких підприємств: магазини, кафе, різні організації. Вони теж звільняють людей. І це не обов’язково скорочення. Є люди, які просто працюють нелегально, але їм потрібна довідка на субсидію – ті ж водії, прибиральники, - додала Тетяна Дерев’янко.















Електронна черга теж обмежена

Чому наразі до кінця місяця немає талонів у електронній черзі? Цим питанням ми теж поцікавилися в Тетяни Дерев’янко





Вона пояснила, що частина талонів резервується на електронну чергу, частина – на живу чергу. Для кожної з цих двох черг різні фахівці на прийомі. На день зазвичай видається 35 талонів на живу чергу (зараз цю кількість збільшили), на електронну 6-7. За словами Тетяни Дерев’янко, відвідувачі з електронної черги викликають невдоволення тих, хто у живій черзі.





Ось так виглядає електронна черга станом на 16 вересня. Сірі неактивні клітинки свідчать - запису вже немає





- Чи плануєте ви заходи, які зменшать черги на прийом? – запитали ми.

- Ми зараз готуємося збільшити штат працівників, які будуть реєструвати людей (за рахунок працівників іншого відділу). Але це якщо підтвердиться скорочення на стальзаводі та вагонзаводі, - відповіла Тетяна Дерев’янко.







Віктор Калашник запевнив, що ситуацію з чергами обов’язково проаналізують та спробують врегулювати.









Особливості виплати допомоги по безробіттю

Директор Кременчуцького МРЦЗ Віктор Калашник пояснює, що ті, хто потрапив під скорочення, не постраждають фінансово, навіть якщо одразу не стануть на облік як безробітні. У них є місяць на те, щоб зареєструватися у службі зайнятості, тож можна не поспішати. За цей місяць людина, звільнена за скороченням, отримує компенсаційні виплати на підприємстві. Натомість від держави (протягом цього місяця) нічого не отримує, навіть якщо їй присвоєно офіційний статус безробітного. Допомога по безробіттю від держави починає нараховуватися таким людям через місяць після звільнення.





Тим, хто звільнений в період епідемії коронавірусу за іншими статтями (не за скороченням), допомога по безробіттю призначається з моменту постановки на облік.





- Під час епідемії коронавірусу змінилося законодавство. Тим, хто звільнений за угодою сторін або за власним бажанням, допомога призначається з моменту постановки на облік, на 270 календарних днів, - пояснила Тетяна Дерев’янко.





Вона підкреслила, що ця норма не стосується тих, хто звільнився або не працював «до коронавірусу» (тобто до змін у законі про зайнятість населення). Таким людям допомога з безробіття призначається лише через три місяці після постановки на облік у службі зайнятості.



