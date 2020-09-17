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Кременчук, Культура, Кременчуг

Юних кременчужан запрошують на «бібліотечному подвір'ї» пограти в ігри з казковими героями

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 197

 

А також почитати цікаві книжки та яскраві журнали

Дитячі бібліотеки Кременчука запрошують юних кременчужан відвідати заходи під назвою «Бібліотечне подвір'я», де можна зустрітися з казковими героями, пограти в розважальні та інтелектуальні ігри, а також почитати цікаві книжки та яскраві журнали прямо на свіжому повітрі.


 

У понеділок, 14 вересня, цей захід для дітей вперше стартував біля Центральної міської дитячої бібліотеки, тепер же естафету перейняли й інші філіали (дитячих бібліотек загалом 8 у місті).


Інна Мірошниченко, завідувачка відділу реклами книги Центральної міської дитячої бібліотеки, розповіла «Телеграфу»:


- У зв'язку з тим, що за період карантину як бібліотекарі, так і читачі, засумували за живим спілкуванням, ми компенсуємо це – виходимо до читача на вулицю, у парки, сквери міста, на зустріч читачеві йдемо.


«Бібліотечні подвір'я» проводитимуть щоденно у будні, доки погода буде сприятливою, у другій половині дня (початок приблизно о 13-14.00, коли діти повертаються зі шкіл додому). Зазвичай такий захід триває дві години.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ФБ дитячих бібліотек, Леся Лазоренко
Теги: библиотеки дети школьники книги игры
компанія «Інтера Люкс»

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