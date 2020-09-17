Юних кременчужан запрошують на «бібліотечному подвір'ї» пограти в ігри з казковими героями

Дитячі бібліотеки Кременчука запрошують юних кременчужан відвідати заходи під назвою «Бібліотечне подвір'я», де можна зустрітися з казковими героями, пограти в розважальні та інтелектуальні ігри, а також почитати цікаві книжки та яскраві журнали прямо на свіжому повітрі.
У понеділок, 14 вересня, цей захід для дітей вперше стартував біля Центральної міської дитячої бібліотеки, тепер же естафету перейняли й інші філіали (дитячих бібліотек загалом 8 у місті).
Інна Мірошниченко, завідувачка відділу реклами книги Центральної міської дитячої бібліотеки, розповіла «Телеграфу»:
«Бібліотечні подвір'я» проводитимуть щоденно у будні, доки погода буде сприятливою, у другій половині дня (початок приблизно о 13-14.00, коли діти повертаються зі шкіл додому). Зазвичай такий захід триває дві години.