Юних кременчужан запрошують на «бібліотечному подвір'ї» пограти в ігри з казковими героями

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 197

Дитячі бібліотеки Кременчука запрошують юних кременчужан відвідати заходи під назвою «Бібліотечне подвір'я», де можна зустрітися з казковими героями, пограти в розважальні та інтелектуальні ігри, а також почитати цікаві книжки та яскраві журнали прямо на свіжому повітрі.





У понеділок, 14 вересня, цей захід для дітей вперше стартував біля Центральної міської дитячої бібліотеки, тепер же естафету перейняли й інші філіали (дитячих бібліотек загалом 8 у місті).





Інна Мірошниченко, завідувачка відділу реклами книги Центральної міської дитячої бібліотеки, розповіла «Телеграфу»:





- У зв'язку з тим, що за період карантину як бібліотекарі, так і читачі, засумували за живим спілкуванням, ми компенсуємо це – виходимо до читача на вулицю, у парки, сквери міста, на зустріч читачеві йдемо.





«Бібліотечні подвір'я» проводитимуть щоденно у будні, доки погода буде сприятливою, у другій половині дня (початок приблизно о 13-14.00, коли діти повертаються зі шкіл додому). Зазвичай такий захід триває дві години.