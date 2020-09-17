У Кременчуці у 15 санітарних зонах проживає 41 хворий на коронавірус

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Департамент житлово-комунального господарства та управителі житлових будинків проводитимуть дезінфекцію за місцем проживання людей, які захворіли

Станом на 17 вересня у Кременчуці 41 активний хворий на COVID-19 проживає у 15 санітарних зонах нашого міста. Як повідомляє управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, за адресами, де проживають хворі кременчужани, діють посилені протиепідемічні заходи.





Аби не допустити поширення коронавірусної інфекції, департаменту житлово-комунального господарства та управителям житлових будинків доручили проводити дезінфекцію за місцем проживання людей, які захворіли. Також мешканців визначених санзон просять дотримуватися заходів протиепідемічної безпеки.





На графічному зображенні червоним кольором позначені території, що мають статус санітарно-карантинних зон.