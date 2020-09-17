Штормовое предупреждение: завтра в Кременчуге похолодает и поднимется сильный ветер

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 358

Температура резко упадёт больше, чем на 10 градусов

Кременчуг получил штормовое предупреждение на завтра, 18 сентября: в городе резко упадёт температура и поднимется сильный ветер с мощными порывами, но дождей синоптики не прогнозируют.





Полтавский областной центр гидрометеорологии сообщает, что на протяжении суток на Полтавщине ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. По области объявлен первый уровень опасности – «желтый».









Как видим на сайте Sinoptik, температурные показатели начнут снижаться уже в ночь с четверга на пятницу: с +29°С до +18°С. И в пятницу, 18 сентября, днём в Кременчуге будет максимум всего +16°С. Также этот погодный портал предупреждает об усилении скорости ветра до 15-24 м/с и очень высокой пожарной опасности.





Gismeteo даёт похожий прогноз: резкое падение температуры ночью и +13-16°С днём в пятницу, 18 сентября. Порывы ветра завтра достигнут 16 м/с, дождя не будет, но почти целый день продержится пасмурная погода.





Ventusky не особо отличается от «коллег» – обещает +11-16°С в пятницу, 18 сентября, а также очень сильный ветер: от 14 до 30 км/час. Обратите внимание, что около 15.00 возможны мощные порывы до 54 км/час.