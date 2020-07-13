Кременчуцьким безробітним нагадали, за які порушення позбавлять виплат

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 981

Центр зайнятості веде особистий прийом громадян і під час карантину. Тож якщо безробітний не приходить на призначену зустріч, йому можуть припинити виплати

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості нагадав безробітним, за які порушення їх можуть позбавити виплат.





У період послаблення протиепідемічних заходів під час карантину МЦРЗ з дотриманням протиепідемічних заходів веде прийом громадян, передбачений Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.





Тож безробітні зобов'язані приходити на призначений їм прийом.





Правила такі:

Якщо безробітного запросили для підбору підходящої роботи, він має відвідати центр зайнятості, дотримуючись запобіжних протиепідемічних заходів.

Якщо зареєстрований безробітний відмовляється відвідувати центр зайнятості або не приходить до роботодавця, до якого його направляють, центр зайнятості приймає рішення про скорочення виплати допомоги по безробіттю та зняття з обліку.

Фахівці Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості підкреслюють: якщо із зареєстрованим безробітним немає зв'язку в призначений та погоджений з ним час прийому (до кінця робочого дня), приймається рішення про скорочення виплати допомоги по безробіттю до 90 календарних днів.





При цьому безробітному дається 30 робочих днів (від дати останнього фактичного зв’язку), щоб з'ясувати усі спірні моменти. Якщо він протягом цього часу підтвердить поважну причину того, чому він не вийшов на зв'язок у призначений день, рішення щодо санкцій може бути переглянуте.





І навпаки: якщо безробітний протягом цих 30 днів не підтвердить намір перебувати у статусі безробітного, реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного зв’язку з фахівцем центру зайнятості.